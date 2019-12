Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geschmack variiert

Insgesamt 52 sortenreine Länderkaffees bietet Jörg Liesenklas in seinem Genusskontor an der Hauptstraße in Kirchhellen an; preislich geht es bei 7,95 für 250 Gramm los. „Sie sind jeweils vom Wetter abhängig. Der Geschmack kann deshalb von Jahr zu Jahr leicht variieren“, so Liesenklas

Zum Ladensortiment gehören aber etwa auch Tees oder Pralinen.