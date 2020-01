Rev. Gregory M. Kelly (m.) und der Chor „The Best of Harlem Gospel“ gibt wieder ein Gastspiel in Bottrop.

Bottrop. Rev. Gregory M. Kelly und „The Best of Harlem Gospel“ sind am 14. Januar in Heilig Kreuz zu erleben. Sie sind regelmäßig zu Gast in Bottrop.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gospelstars aus New York singen in der Kulturkirche

Sie gehören seit vielen Jahren zu den regelmäßigen Gästen des Bottroper Konzertlebens: Rev. Gregory M. Kelly und und seine Formation „The Best of Harlem Gospel“. Am Dienstag sind die Sängerinnen und Sänger aus New York auf ihrer Deutschlandtournee in der Kulturkirche zu erleben. Ihr Motto laute: Gesang im Auftrag des Herrn. Genau deshalb ist dieser Gospel-Chor mit keiner anderen Gospel-Formation vergleichbar. Denn bei Konzerten von Rev. Kelly und „The Best of Harlem Gospel“ spielt die Religion eine ebenso wichtige Rolle wie im Leben eines großen Teils der Bevölkerung dieses New Yorker Stadtteils.

Mehr als bloße musikalische Show-Einlage

Dort ist Gospel keine musikalische Show-Einlage, sondern Bestandteil eines Gottesdienstes, der aus vollem Herzen und mit tollen Stimmen gefeiert wird. Bei den Auftritten soll auch aus dem Publikum eine zusammenhängende Gemeinde werden, in der jeder – ganz gleich, ob jung oder alt, katholisch oder evangelisch, konfessionslos oder noch ungläubig – willkommen ist. Denn das, was alle Gäste trotzdem miteinander verbindet, sind die Liebe zur Musik und die Bereitschaft, sich darauf einzulassen.

Chorleiter ist selbst Grammy-Preisträger

Unter der Leitung von Grammy-Preisträger Gregory M. Kelly, der bereits mit Musikgrößen wie Stevie Wonder und Diana Ross zusammengearbeitet hat, ist ein Ensemble entstanden, dessen Namen der einzelnen Sänger sich wie das Who is Who der aktiven US-Gospel-Szene lesen. Das Repertoire der Sängerinnen und Sänger umfasst dabei sowohl traditionelle Gospels, wie die berühmten Klassiker von „Oh happy Day“ und „Amen“ über “He’s got the whole World in his Hands“ bis hin zu „Go, tell it on the Mountain“. Auf dem zweistündigen Programm stehen aber immer wieder auch unbekanntere Stücke, die den Abend spannend-aktuell machen.

Termin und Tickets

Dienstag, 14. Januar, 20 Uhr, Kulturkirche Heilig Kreuz, Scharnhölzstraße 37, 46236 Bottrop. Karten (29,90 zzgl. Vorverkaufsgebühr) gibt es im WAZ-Leserladen, Osterfelder Straße 13, 46236 Bottrop, oder direkt an der Abendkasse.

Tickets für andere Orte der Deutschlandtournee gibt es auf www.adticket.de und unter der Hotline 0180/6050400.