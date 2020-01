Grafenwald: Gerodetes Waldstück wird im Frühjahr bepflanzt

Der Anblick ist für viele Grafenwälder, örtliche Sportler und sicher auch etliche Ausflügler traurig: Der Waldstreifen nördlich der Sportanlage des VfL Grafenwald am Sensenfeld ist so gut wie komplett gefällt worden. Nur noch einzelne Bäume stehen dort, wo früher entlang der Straße Am Schleitkamp bis hin zum Alten Postweg dichtes Grün das Auge erfreute. Sturmschäden und Schädlingsbefall hatten die Fällungen laut Grünflächenamt letztlich nötig gemacht. Die gute Nachricht ist: Im kommenden Frühjahr soll dort aufgeforstet werden.

Nur einzelne Bäume aus dem alten Bestand sind noch stehen geblieben. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

„Wir müssen die Fläche erst noch einmal mulchen. Dann wird gepflanzt“, kündigt Ulrich Kollath an, Abteilungsleiter im städtischen Fachbereich Umwelt und Grün. Aufgrund der geringen Tiefe des insgesamt rund ein Hektar großen Grünstreifens sollen dort nur mittelgroße Baumarten und Sträucher gesetzt werden. Zurückgreifen wollen die städtischen Fachleute dabei auf einheimische Gehölze, sagt Kollath.

Vogelbeere und Schneeball

In einer Verwaltungsvorlage sind die vorgesehenen Pflanzen aufgeführt: „Es wird eine Liguster- Schlehengebüsch-Gesellschaft angestrebt, unter anderem mit Sorbus (Vogelbeere), Malus (Wildapfel), Ligustrum (Rainweide), Prunus spinosa (Schlehe), Rosa (Hundsrose und Büschelrose), Rhamnus (Kreuzdorn) und Viburnum (Schneeball). Eine Untersaat aus Wildrasensamen ergänzt die Maßnahme.“

Laut Kollath ist eine Initialpflanzung vorgesehen, „der Rest soll sich selbst entwickeln. Wir sind kein Wirtschaftsunternehmen, wir machen Erholungswald.“ Solche Ecke wie die am Sensenfeld/Am Schleitkamp eigneten sich gut für eine ökologische Ausrichtung.

Stürme als Auslöser

So sah es am Sensenfeld nach dem Durchzug der Windhose im Juni 2017 aus. Auch mehrere private Waldflächen waren betroffen. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Die schweren Schäden an den gefällten Bäumen gehen zurück auf die Stürme im Mai 2016 und im Frühjahr 2017, wobei letzterer der verheerendere war. Auch Flächen privater Waldbesitzer waren davon betroffen. „Ringsherum ist alles kahl“, konstatiert denn auch Kollath mit Blick auf den Bereich am Sensenfeld. „In unserem Wald wurden zwar nur einige Bäume vom Sturm umgelegt. Aber wir haben viele Kronenausbrüche gehabt.“

Die Hoffnung, wie viele Bäume man erhalten könne, habe am Anfang noch bestanden. „Nach ein, zwei Jahren hat sich aber herausgestellt: Das Gehölz ist irreparabel beschädigt, so dass man lieber rodet und neu aufforstet.“ Zu Sturmschäden waren noch Pilz- und Schädlingsbefall hinzu gekommen. „Wir haben Verkehrssicherungspflicht und mussten handeln“, betont Kollath. Damit nicht noch ein abgestorbener Baum oder Ast auf die Straße oder den Sportplatz fällt und im schlimmsten Fall jemanden verletzt.