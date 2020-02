Großes Bottrop-„b“ erinnert an das 100-jährige Stadtjubiläum

Was zusammen passt, soll auch zusammen stehen: Das haben sich die Organisatoren, Sponsoren und vor allem der Künstler Guido Hofmann gedacht, als die von ihm geschaffenen überdimensionalen „b“-Skulpturen jetzt auf dem Vordach der LBS vereint wurden.

„b-schenkt“: Wie es in der Drahtskulptur aussieht, lässt sich am besten aus der Nähe erkennen. Die Aktion gehörte zu einem dreiteiligen Kunstprojekt im Jahr des Stadtjubiläums. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums der Stadt hatte Hofmann im vergangenen Jahr die Drahtskulpturen in Form des Bottrop-Logos „b“ entworfen und die Aktion „b-schenkt“ ins Leben gerufen. Darin sollten eingewobene, wetterfeste Geschenke der Bevölkerung ihren Platz finden und so eine weitere „Farbe“ ins Stadtjubiläum bringen.

Die hübsche Idee verlief zwar von der Umsetzung und der Beteiligung der Bottroperinnen und Bottroper an diesem Projekt eher schleppend. Sprich: Die Skulpturen sind auch jetzt eher locker als prall gefüllt. Aber ab sofort erinnern sie als Doppel-„b“ an ein Jahr, in dem die Stadt zusammen feierte und viele große und kleine Aktionen und Veranstaltungen erlebte.

Teil eines dreiteiligen Kunstprojekts

Bis jetzt waren die beiden bunten Kunstwerke auf den Dächern der Sparkasse und der LBS zu sehen. Am Freitag packte die Firma KMB-Bedachungen mit Mensch- und Maschinenkraft kräftig an und vereinten mit Guido Hofmann beide „b“ auf dem Vordach an der Gladbecker Straße 20 zu einer Doppelskulptur. Die zweite Drahtskulptur wurde mit einem Krahn auf das Dach gehoben. Dort sollen beide Objekte die Bürgerinnen und Bürger auch in einigen Jahren noch an des Stadtjubiläum erinnern.

„b-schenkt“ ist Teil eines Kunstprojekts zum Mitmachen, mit dem die Projektgruppe 99 bereitete 2018 das Warm-up für die 100-Jahrfeier Bottrops vorbereitete und 2019 fortgeführte. Das Projekt gliederte sich in ein Skulpturen- ein Collagen- und ein Literaturprojekt. Mit der Aufstellung der Drahtgeflechte an der Gladbecker Straße findet auch das Skulpturenprojekt „b-schenkt“ seinen Abschluss.