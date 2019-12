Bottrop. Im Bottroper Martinszentrum werden an die 200 Menschen Weihnachten feiern, die ansonsten allein zu Hause oder auf der Straße bleiben müssten.

Helfer decken seit 50 Jahren an Heiligabend den Tisch

Es ist weihnachtlich angerichtet im Martinszentrum in der Innenstadt. Seit 1969 bietet die evangelische Kirchengemeinde einsamen Menschen, Alleinstehenden und denen, die kein Dach über dem Kopf haben, an Heiligabend einen Ort der Herzlichkeit und Gemütlichkeit an.

„Ich finde, keiner muss alleine zuhause sein“, sagt Lara Schlüter. Die Sozialarbeiterin ist in der Gemeinde in der Jugendarbeit- und beratung tätig und übernimmt wie seit vielen Jahren die Organisation im Martinszentrum. Angefangen hat sie im Fahrdienst, der die Besucher immer zur Veranstaltung und auch wieder nach Hause bringt.

„Jeder unterhält sich mit jedem“, sagt Berthold Herr. An Heiligabend fühlt er sich im Martinszentrum aufgehoben wie in einer Familie. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

„Im Oktober haben wir mit den Planungen begonnen“, sagt Lara Schlüter. Mit „wir“ meint sie auch Konstantin Lobert vom Organisationsteam und natürlich die vielen ehrenamtlichen Helfer. Über die Jahre konnte ein Netzwerk an Spendern aufgebaut werden, das jedes Jahr den besonderen Abend unterstützt. Ohne diese Finanzspritzen wäre der Aufwand und alles drum herum gar nicht zu leisten.

Der Chor sorgt für musikalische Unterhaltung

Um kurz vor 15 Uhr werden die Türen im Martinszentrum geöffnet. Über den Tag kommen immer an die 200 Gäste. Dann dürfen alle ihre Sorgen, Ängste, Nöte und Probleme zumindest für einen Abend vor der Tür lassen. Drinnen geht es besinnlich zu. So war es bei der Premiere, so wird es auch jetzt zum 50. Jubiläum sein.

Einen Tag vor Heiligabend treffen sich einige Helfer und verwandeln den Saal in eine gemütliche Stube mit passender Dekoration. Weihnachten ist eben nicht nur ein Fest der Liebe, sondern auch der Traditionen. Veränderungen im Programmablauf sind nicht geplant. Die Andacht hält Prädikant Peter Frank. Danach werden Kaffee und Kuchen serviert. Der Chor von Leiterin Mechthild Gathmann stimmt musikalisch und gesanglich auf das Fest ein. „Alle singen gemeinsam Weihnachtslieder“, sagt Schlüter.

Köche im Marienhospital bereiten das Festessen vor

Waltraud Schwarz besucht an Heiligabend immer gerne das Martinszentrum. Sie freut sich vor allem auf die vielen Gespräche untereinander. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Anschließend darf lecker gegessen werden. Das warme Essen haben zuvor die Köche im Marienhospital zubereitet. 25 ehrenamtliche Helfer sind im Einsatz. Viele von ihnen planen den Heiligen Abend in ihren Familien so um, dass sie zuerst Zeit für die Menschen haben, die an diesem Tag Hilfe und Unterstützung benötigen. Wer welche Aufgaben übernimmt, wird im Vorfeld geklärt. Aus der Gruppe ist über die Jahre ein eingespieltes Team geworden. Nach dem Essen folgt das gemütliche Beisammensein. „Gelebte Nächstenliebe“ nennt es Konstantin Lobert.

In die Bedürftigkeit können Menschen schnell geraten

Berthold Herr wird auch dort sein. Früher kam er jahrelang als ehrenamtlicher Helfer. Dann setzte ihm das Schicksal zu, er musste beruflich einige Nackenschläge verkraften. Nun kommt er seit ein paar Jahren als Gast. „Das kann manchmal sehr schnell gehen und jeden treffen“, sagt er über seine Situation. Im Martinszentrum fühlt er sich aufgehoben wie in einer Familie. „Jeder unterhält sich mit jedem. Man ist grundsätzlich immer per du“. Auch wer sich noch nicht kennt, kommt nach wenigen Augenblicken ins Gespräch. Eben wegen jener Gespräche kommt auch Waltraud Schwarz. „Wenn man alleine zuhause ist, hat man keine Unterhaltung“, sagt die ältere Dame.

Andreas Przybylski und Doris Machoczek arbeiten im Bottroper Restaurant der Herzen, der Suppenküche Kolüsch im Barbaraheim am Underberg. Auch für sie ist der Besuch des Martinszentrums ein Pflichttermin. „Alle sind supernett“, sagt Andreas Przybylski.

Für Andreas Przybylski, Doris Machoczek und Hündin Linda ist der Besuch des Martinszentrums an Heiligabend ein Pflichttermin. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Niemand geht mit leeren Händen nach Hause

Es gibt keine Sperrstunde. Wenn es sein muss, bleiben die Helfer, bis der letzte Gast gegangen ist. „Das kann schon mal um Mitternacht sein“, sagt Corinna Porwol. Als ehrenamtliche Mitarbeiterin verbringt sie seit mehr als zehn Jahren den Heiligen Abend in der evangelischen Kirchengemeinde. Eines ist ihr in der Zeit aufgefallen: „Man sieht, dass die Menschen immer weniger Geld zum Leben haben.“ Früher seien ältere Damen und Herren mit wenig Rente gekommen, heute sei es eine bunte Mischung aus der Stadtgesellschaft.

Keiner der Gäste macht sich nach dem Abend mit leeren Händen auf den Heimweg. Jeder erhält noch eine mit kleinen Naschereien gefüllte Weihnachtstüte. Schließlich gibt es traditionell an Heiligabend auch Geschenke.