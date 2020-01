Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hier tanzt die Präsidentin mit

Die Grün-Weißen Funken sind die einzige Bottroper Karnevalsgesellschaft, die eine Präsidentin an ihrer Spitze haben. Janina Kwiatkowsky ist seit 30 Jahren dabei, tanzt immer noch in der Seniorengarde und trainiert die kleinen Garden.

Am Sonntag, 2. Februar, findet ab 11.11 Uhr das Tanz-und Gardetreffen in der Aula Welheim statt . Der Eintritt ist frei. Am Sonntag, 9. Februar, ist ab 13.11 Uhr wieder Kinderkarneval, ebenfalls in Welheim.