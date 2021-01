Straßenverkehr Hier wird ab Montag in Bottrop wieder geblitzt

Bottroop Eine Übersicht über die Standortschwerpunkte der städtischen Radar- und Laserwagen in der Woche vom 11. bis 17. Januar.

An folgenden Standorten werden nach Mitteilung der Stadtverwaltung ab Montag, 11., bis zum 17. Januar Geschwindigkeitskontrollen durch das städtische Straßenverkehrsamt durchgeführt. Aber besser aufpassen: Es kann auch anderswo kontrolliert werden:

Alter Postweg, Am Kuhberg, Batenbrockstraße, Beckstraße, Bergbaustraße, Essener Straße, Feldhausener Straße, Forststraße, Gertskamp, Gildestraße, Goethestraße, Hardenbergstraße, Heidestraße, Horster Straße, Im Fuhlenbrock, In der Schanze, In den Weywiesen, Johannesstraße, Josef-Albers-Straße, Kellermannstraße, Kirchhellener Straße, Lindhorststraße, Lippweg, Lukas-Cranach-Straße, Osterfelder Straße, Ostring, Paßstraße, Rentforter Straße, Rheinbabenstraße, Roonstraße, Scharnhölzstraße, Sensenfeld, Südring, Tappenhof, Westring, Wortmannstraße und Zunftstraße.

Grundsätzlich muss im gesamten Stadtgebiet mit weiteren Geschwindigkeitskontrollen durch die städtischen Radarwagen und dem laserbasierten Stativ gerechnet werden.