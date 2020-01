Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hochpreisige Eigentumswohnungen gefragt

Der Gutachterausschuss sieht ein wachsendes Interesse an hochpreisigen Eigentumswohnungen in Bottrop. Im vergangenen Jahr, so Achim Petri, seien wohl mehr Wohnungen als Häuser verkauft worden. Und im Vergleich zu 2018 seien wohl auch 2019 die Quadratmeterpreise noch einmal gestiegen, sagt Petri.

Endgültig ist die Auswertung noch nicht und die Preise seien auch noch nicht bereinigt, sprich der Anteil, der für besonders hochwertige Ausstattungen bezahlt wurde, etwa für Saunen oder spezielle Bodenbeläge noch nicht abgezogen, doch wahrscheinlich lande man am Ende bei Quadratmeterpreisen von bis zu 3700 Euro. „Unbereinigt liegen wir teils bei 4500 bis 5000 Euro.“