Hochschule Ruhr West hilft online bei Studienorientierung

Nicht direkt auf dem Campus, sondern wegen Corona digital findet die Woche der Studienorientierung an der HRW statt.

Bottrop. Videos über die Standorte in Bottrop und Mülheim, digitale Vorträge und Workshops stehen für Schüler und Eltern ab 18. Januar bereit.

Mechatronik, BWL, Energieinformatik oder Bauingenieurwesen? Für viele Schülerinnen und Schüler steht eine Entscheidung darüber an, ob bzw. was sie studieren wollen. Um sie bei dieser Entscheidung zu unterstützen, beteiligt sich die Hochschule Ruhr West mit ihren Standorten in Bottrop und Mülheim vom 18. Januar bis zum 5. Februar an den NRW-weiten Wochen der Studienorientierung.

HRW präsentiert Überblick über Studiengänge und Jobperspektiven

Dabei präsentiert die Hochschule einen Überblick über Studiengänge, Jobperspektiven und das Bewerbungs- und Einschreibeverfahren. Wegen der finden die Info- und auch „Mitmach“-Angebote ausschließlich digital statt.

Fast täglich stellen sich die Fachbereiche mit ihren Studiengängen vor, gibt es Vorträge zur Studienorientierung, zum Dualen Studium und Einblicke in Labore, die Bibliothek oder in Projekte der Hochschule Ruhr West.

Schüler können online an Workshops teilnehmen

Spannend dürften die Live-Angebote sein, an denen Schüler und Schülerinnen nachmittags online teilnehmen können. Am 19. Januar startet der BWL-Workshop „Von der Kuh zum Schuh“. In diesem Workshop geht es um Marketingprozesse. Außerdem im Angebot Workshops rund um Energie, Wasser, die Klimawende, Konstruktion und Technik.

Die Studienberater stehen für Fragen mit vielen Informationen zur Verfügung. Interessierte können sich individuelle Beratungsstunden (per Videokonferenz) buchen. Darüber hinaus gibt es auch Beratungsangebote für Eltern, die ihre Kinder unterstützen möchten, den für sie passenden beruflichen Weg zu wählen. Die Info-Veranstaltungen für Eltern finden am 18. und am 26. Januar statt.

Extra-Veranstaltung rund ums Duale Studium

Am 1. Februar 2021 findet um 16 Uhr eine Veranstaltung zum Dualen Studium an der HRW statt. Die Koordinatorin stellt sich den Fragen rund um das duale Studium, den Varianten an der HRW, möglichen Kooperationspartnern und der Studienorganisation.

Informationen zum Programm und zur Anmeldung sowie Interviews mit Studiengangsleitern oder Videos über die beiden HRW-Standorte sind auf dieser Seite zu finden: https://studienorientierung.hochschule-ruhr-west.de

