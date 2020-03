Ideen für ein besseres Bottrop: Abstimmung beginnt

Das letzte Kneipengespräch der Brost-Stiftung unter dem Motto „Das Ruhrgebiet besser machen“ findet am Donnerstag, 5. März, ab 19 Uhr in der Gaststätte Heintze an der Knappenstraße statt.

Bottrop. Donnerstag werden noch einmal bei einem Kneipengespräch Ideen für ein besseres Bottrop gesammelt. Danach sollen Bürger die Ideen bewerten.

Beim letzten „Kneipengespräch“ in der Reihe „Das Ruhrgebiet besser machen“ sucht die Brost-Stiftung vor allem Ideen für die Stadtteile Ebel, Welheim und Welheimer Mark. Ab dem 10. März beginnt der Bewertungsprozess.

Das Kneipengespräch findet statt am heutigen Donnerstag ab 19 Uhr in der Gaststätte Heintze an der Knappenstraße. Die Veranstalter hoffen, danach mit mehr als 200 Ideen für ein besseres Bottrop in die zweite Projektphase gehen zu können.

Bürger können Ideen bewerten

Ob online eingereicht, im Kneipengespräch besprochen oder in der Schulbeteiligung erarbeitet: Aus allen Anregungen suchen die Organisatoren ab dem 10. März die besten Ideen für Bottrop. Auf der Webseite www.ruhrgebietbessermachen.de können alle Bürgerinnen und Bürger beim Voting mitmachen.

Jede Stimme zählt, denn sie beeinflussen die Wahl der Ideen, die am Mittwoch, 25. März, in der Ideenwerkstatt mit den Bürgerinnen und Bürgern und Experten weiterentwickelt werden. Die Interessierten an der Werkstatt treffen sich ab 18 Uhr in der Alten Börse an der Kirchhellener Straße 10. Bis zum 23. März können die Bürgerinnen und Bürger online ihre Stimmen abgeben und die ihrer Meinung besten, sinnvollsten oder realistischsten Ideen positiv bewerten.

Der Ideenwettbewerb

Das Voting hat die Brost-Stiftung wie einen Wettbewerb organisiert: Es werden immer zwei Ideen aus einer oder mehreren vorher gewählten Kategorien eingeblendet. Dann stimmen die Teilnehmer durch einfaches Klicken für die Idee, die sie besser finden, und es erscheint ein neues Paar.

Alle Ideen werden in verschiedenen Kombinationen gleich oft allen Teilnehmern des Votings gezeigt, so dass sich ein erstes Ranking ergibt. Später werden dann Ideen mit vielen positiven Stimmen gegen Ideen mit ebenfalls vielen positiven Stimmen antreten. So entsteht eine Art Rangliste, die zeigt, welche Ideen am meisten Zustimmung erhalten.

Vertiefung in der Ideenwerkstatt

Mit dem Voting können die Teilnehmer beeinflussen, welche Ideen in der Ideenwerkstatt weiter diskutiert werden. Hierzu können sich alle Bürger ebenfalls direkt auf der Homepage anmelden. In der Ideenwerkstatt werden die Ideen mit Experten besprochen und weiterentwickelt. Die Abschlussveranstaltung, bei der die besten Ideen aus den drei Pilotstädten Bottrop, Herne und Oberhausen den Entscheidern aus der Politik präsentiert werden, findet statt am 22. Juni in der Zeche Carl in Altenessen.