Immer mehr Autos rollen über die Bottroper Straßen

Viele Autofahrer spüren es: Die Verkehrsdichte nimmt zu, die Parkplatzsuche wird immer mühsamer. Das kommt nicht von ungefähr, denn in den vergangenen Jahren hat die Zahl der Fahrzeuge, die über Bottrops Straßen rollen, stetig zugenommen. Den jüngsten Beleg dafür liefert die Bilanz Ende Dezember.

Im Dezember waren insgesamt 85.035 Fahrzeuge in Bottrop angemeldet. Das entspricht einem Zuwachs von 1508 Fahrzeugen. Bottrop macht damit keine Ausnahme, denn der Bestand ist auch in den umliegenden Städten und bundesweit gestiegen.

Die meisten Autos sind Pkw

Den größten Teil machen wie immer die Pkw aus. Von ihnen weist die städtische Statistik Ende Dezember 68.362 aus. Damit wuchs dieses Segment um 1173. Die Zahl der Lastwagen stieg um 136 auf 3484 und die der Busse um vier auf 64. An Motorrädern (Krad) zählte das Straßenverkehrsamt zum Jahresende 6142, was einem Anstieg von 21 Stück entspricht. Zudem wurden 151 Anhänger mehr zugelassen. Die Anzahl sonstiger Fahrzeuge stieg um 23. Es gab also keinen Bereich, der abgenommen hätte.

In den letzten Jahren interessiert besonders die Entwicklung der Elektrofahrzeuge. Ihre Zahl hat sich auf 148 erhöht. Das sind 64 und damit gut 75 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor. Außerdem gibt es mehr Hybridfahrzeuge, also Fahrzeuge, die sowohl mit einem elektrischen als auch einem Verbrennungsmotor fahren können. Von ihnen gab es Ende Dezember 755 in der Stadt, 148 mehr als im Vorjahr. Das entspricht einem Plus von fast 20 Prozent.

Die Stadt Bottrop befasst sich schon seit längerem mit dem Ausbau der E-Mobilität, was auch für die kommenden Jahre ein Thema bleibt. Wie die Verwaltung mitteilt, rechne sie damit, dass die Elektromobilität auch im Kommunalwahlkampf eine Rolle spielen wird. Die Stadt will mehr Anreize für Bürger schaffen, auf E-Fahrzeuge umzusteigen. Dazu hatte zum Beispiel der Rat im Februar 2019 beschlossen, alle Fahrzeuge mit einem E-Kennzeichen in Bottrop auf gebührenpflichtigen Parkplätzen für die Höchstparkdauer von drei Stunden mit Parkscheibe kostenlos parken zu lassen.

Das gilt auch für mehr als zehn Parkplätze mit Ladesäulen. Um hier den E-Fahrzeugen die Nutzung zu ermöglichen, überwacht das Straßenverkehrsamt verstärkt diese Stellflächen. Halter von Fahrzeugen ohne erkennbare E-Kennzeichen werden zunächst verwarnt, in einer zweiten Stufe dann abgeschleppt.

In Deutschland gab es laut Statistik des Kraftfahrtbundesamtes im vergangenen Jahr fünf Prozent mehr Neuzulassungen. Das ist deutlich mehr als in Bottrop. Hier waren es weniger als zwei Prozent.