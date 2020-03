Bottrop. In einem Bottroper Krankenhaus ist ein Mann an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. OB kondoliert den Angehörigen.

In Bottrop hat das Coronavirus ein erstes Todesopfer gefordert. Ein 61-jähriger Mann ist am gestrigen Mittwoch in einem Bottroper Krankenhaus verstorben. Der Mann hatte keine Vorerkrankungen. Oberbürgermeister Bernd Tischler kondolierte den Angehörigen und drückte seine Trauer aus.

„Dieser erste Todesfall ist eine gewisse Zäsur in der hiesigen Corona-Lage“, betonte Tischler und verband mit dieser Feststellung die erneute eindringliche Mahnung an alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, sich an die lebenswichtigen Verhaltensregeln in dieser Zeit zu halten: Zuhause bleiben, Abstand halten, Händeschütteln und Umarmungen vermeiden sowie Hygieneregeln wie das häufige Händewaschen beachten.

Bisher gibt es keinen weiteren lebensbedrohlichen Fall

„Bisher hatten wir nur diesen einen schweren Fall auf einer Intensivstation in Bottrop, der dann aber dieses tragische Ende gefunden hat“, stellte der OB fest. Unter den derzeitig am Coronavirus erkrankten Personen gebe es jedoch keinen weiteren Fall in schwerer oder lebensbedrohlicher Form.

Nach Mitteilung der Stadtverwaltung arbeitet der Krisenstab im Bottroper Rathaus „unter Hochdruck daran, die schnelle Ausbreitungsrate des Virus zu verlangsamen, damit das hiesige Gesundheitssystem im Kampf gegen Corona letztlich erfolgreich sein könne.

Zahl der Infektionen nimmt weiter zu

Der Krisenstab hat die Nachricht von dem ersten Todesfall wegen des Coronavirus in Bottrop mit Trauer und bewegt aufgenommen, teilt Krisenstabsleiter Paul Ketzer mit. „Die Anteilnahme des Krisenstabs gilt den Angehörigen.“

In der letzten Meldung der Bezirksregierung Münster (Stand 26. März, 10.10 Uhr) wird für Bottrop gemeldet, dass es 23 bestätigte Infektionen (Vortag 18), 5 gesundete Personen (Vortag 2) und einen Todesfall gibt.

