In Bottrop steigt die Zahl der Geburten weiter an

Bottrop. Die Statistiker des Landes haben eine erst Auswertung der Geburtenzahlen vorgenommen. Demnach wurden 2020 in Bottrop mehr Kinder geboren.

Die Zahl der Geburten in Bottrop steigt weiter an. Zu dem Schluss kamen die Statistiker des Landes NRW bei IT NRW in einer ersten Schätzung. Demnach wurden in Bottrop im vergangenen Jahr 1080 Kinder geboren. Das entspricht einem Plus von 3,5 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019. Damals zählten die Statistiker 1043 Geburten. Auch das war ein Rekordwert.

Damit entwickeln sich die Zahlen in Bottrop entgegen dem Landestrend. Denn für ganz NRW gehen die Statistiker von einem Geburtenrückgang um 0,7 Prozent aus. Lediglich in 14 Kreisen und sechs kreisfreien Städten erwarte man einen Anstieg der Zahl der Neugeborenen, heißt es in der Mitteilung.

Geburtsstation im Gladbecker Krankenhaus ist seit einigen Jahren geschlossen

Das in Bottrop die Zahl der Geburten seit einigen Jahren kontinuierlich steigt hängt auch damit zusammen, dass in Gladbeck das Barbarahospital seine Geburtsstation geschlossen hat. Seither werden auch vermehrt Gladbecker Kinder in Bottrop geboren, schlicht weil es in der Nachbarstadt keine Alternativen gibt. Die nächste Klinik für Geburtshilfe für Gladbeck findet sich dann eben in Bottrop oder Gelsenkirchen.

Hinzu kommt: „Es gibt insgesamt einen Trend, dass Perinatalzentren einen Geburtenzuwachs verzeichnen“, so Hans-Christian Kolberg, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in einem früheren Gespräch mit der Lokalredaktion. Auch das MHB bietet dieses spezielle Versorgungsangebot für Schwangere sowie Früh- und Neugeborene.

Allerdings weist IT NRW darauf hin, dass es sich bei den jetzt vorgelegten Zahlen zunächst um Schätzungen handelt. " Das Schätzverfahren basiert auf vorläufigen Ergebnissen für 2020 sowie auf der Auswertung von Vorjahreswerten und ermöglicht lediglich Aussagen zur Gesamtzahl der Geburten", heißt es dazu. Endgültige Ergebnisse der Geburtenstatistik 2020 mit weiteren Angaben wie z. B. zum Alter der Mütter oder zu Mehrlingsgeburten stünden voraussichtlich im Juni zur Verfügung.

