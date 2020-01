Arbeitsmarkt In Bottrop stieg die Zahl der Arbeitslosen im Januar an

Bottrop. Die Quote wuchs auf 7,3 Prozent. In etwa wird sie sich auf diesem Niveau bis zum Frühjahr halten, vermutet die Bottroper Arbeitsagentur.

Im Januar nahm die Zahl der Arbeitslosen zu. Den Anstieg erklärt die Agentur für Arbeit mit Saison- und Witterungsgründen. Agenturleiterin Edith Holl geht davon aus, „dass sich die Arbeitslosigkeit in den Wintermonaten auf diesem Level halten wird“. Die Quote in dieser Stadt ist im Januar um 0,4 Prozentpunkte auf 7,3 Prozent gestiegen.

In Bottrop sind zurzeit 4449 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 280 mehr als im Vormonat. Mit aktuell 380 arbeitslosen Personen im Alter von unter 25 Jahren gab es auch in diesem Segment eine leichte Zunahme.

Arbeitgeber meldeten 144 neue freie Stellen

Die offizielle Arbeitslosenquote bezieht längst nicht alle Menschen ohne Stelle ein. Werden sie mitgezählt, sind in Bottrop 6403 Personen von Arbeitslosigkeit betroffen, was umgerechnet eine Quote von 10,5 Prozent ergibt.

Arbeitgeber meldeten der Agentur im Januar 144 neue freie Stellen, sechs weniger als im Dezember und zehn weniger als vor Jahresfrist. Nachfrage nach neuen Kräften kam vor allem aus der Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung, gefolgt vom Gesundheits- und Sozialwesen sowie Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit. Der Bestand beläuft sich aktuell auf 661 freie Stellen, ein kleines Plus gegenüber Dezember.