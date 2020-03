Überfall In Bottroper Spielhalle droht Räuber mit einem Messer

Bottrop. In der Nacht zum Dienstag raubt ein bislang Unbekannter eine Bottroper Spielhalle aus. Er wartet, bis die letzten Gäste gehen.

In der Nacht zum Dienstag wurde eine Spielhalle auf der Horster Straße überfallen. Ein bislang unbekannter Mann betrat am Montag gegen 23.45 Uhr die Spielhalle, hielt sich kurz darin auf und verließ sie dann wieder. Offenbar beobachtete er die Einrichtung von außen, denn als die letzten beiden Gäste gegangen waren, kam er erneut in die Räume, bedrohte die 27-jährige Angestellte mit einem Messer und forderte das Bargeld.

Es gibt eine Täterbeschreibung

Der Mann konnte mit der Beute fliehen, vermutlich in Richtung Klosterstraße, wie die Polizei berichtet. Sie gibt eine Beschreibung heraus: Der Täter war etwa 1,70 Meter groß, hatte dunkle Haare, einen dunklen Vollbart und trug eine blau-weiße Regenjacke.

Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter der Rufnummer 0800/2361 111.