Innovation City läutet Endspurt um Fördergelder ein

Die Stadt und die Innovation-City-Gesellschaft rühren mit einer Endspurt-Kampagne die Werbetrommel für die energetische Modernisierung weiterer Gebäude im Innovation-City-Pilotgebiet. Die Stadt unterstützt solche Modernisierungsmaßnahmen mit Zuschüssen bis zu 25 Prozent der Kosten. Allerdings können sich die Eigentümer für ihre Entscheidung, ihr Haus zu modernisieren, nicht mehr allzu viel Zeit lassen. Förderanträge nimmt die Stadt nur noch bis zum 30. Juni 2020 an, weil das Klimaschutz-Pilotprojekt nach Ablauf von zehn Jahren Ende 2020 ausläuft.

„Wir wollen eine große Mitmachgesellschaft für den Klimaschutz schaffen“, sagte Innovation-City-Geschäftsführer Burkhard Drescher. Klimaschutz sei vor allem auch durch die Modernisierung älterer Häuser und Firmengebäude zu erreichen. Denn solche Gebäude seien für 37 Prozent aller CO 2 -Emissionen verantwortlich. „Deshalb trommeln wir in der Innovation City jetzt noch einmal für die energetische Gebäudesanierung“, sagt Drescher und wies darauf hin, dass Interessierte im Zentrum für Information und Beratung an der Südring-Center-Promenade eine kostenlose Energieberatung erhalten könne.

Oberbürgermeister Bernd Tischler kündigt eine Informationskampagne an

Die Dämmung von Kellerdecken kann auch schon viel bewirken. Foto: dpa Picture-Alliance / Klaus-Dietmar Gabbert / picture alliance / dpa Themendie

„Wir wollen erreichen, dass sich alle Eigentümer im Innovation-City-Pilotgebiet überlegen, ob sie jetzt noch von dem einmaligen Förderprogramm der Stadt profitieren wollen“, sagte auch Oberbürgermeister Bernd Tischler. Zum Pilotgebiet gehören nach Angaben von Innovation City die Innenstadt sowie die Stadtteile Batenbrock, Boy, Lehmkuhle, Ebel, Welheimer Mark und Teile von Welheim. Anträge auf weitere Fördergelder zum Bespiel aus dem Haus- und Hofflächenprogramm können die Bürger aber auch noch bis Ende 2022 stellen.

Der Oberbürgermeister kündigte auch eine Informationskampagne an. So gibt es bis Ende Februar 2020 sieben kostenlose Informationsabende, an denen Fachleute Möglichkeiten der Energie-Einsparung aufzeigen. Dabei geben Vertreter der Hochschule Ruhr-West, der Verbraucherzentrale und des Vereins Haus & Grund Auskünfte, aber auch Fachleute der Energieversorgungsunternehmen Steag und Emscher Lippe Energie sowie des Dämmungsherstellers Rockwool.

Beratungsangebote von Innovation City werden in Bottrop sehr gut angenommen

„Wir wissen, dass unsere Beratungen in Bottrop sehr gut angenommen werden“, sagte Innovation-City-Geschäftsführer Burkhard Drescher. Mehr als 3600 Beratungstermine haben die Bürger in Anspruch genommen oder werden es noch. Denn mehr als 50 Interessierte stehen bis in den Januar hinein auf der Warteliste. Bundesweit sei in keiner anderen Stadt die Renovierungsquote so hoch wie in Bottrop, betont der Geschäftsführer daher immer wieder gern. Das liege auch daran, dass die Modernisierungen auf die jeweiligen Finanzbudgets der Anwohner zuschneiden.

Auch Süßigkeiten spielen nun bei den Beratungsterminen eine Rolle. Denn die Quartiersmanager von Innovation City tischen bei den Beratungen in der aufziehenden Adventszeit auch süße Leckereien auf. Die Energiespartipps und Ratschläge, wie man an die Fördergelder kommt, gibt es ebenfalls kostenlos dazu. Eine Anmeldung vorab ist nicht erforderlich.

Termine für die nächsten Informationstreffen in den Quartieren

Die nächsten Informationsveranstaltungen mit süßen Sachen vor or in den Quartieren finden statt:

- am Mittwoch, 4. Dezember, ab 15 Uhr im City-Projektraum an der Hansastraße 1,

- am Dienstag, 10. Dezember, ab 15 Uhr in der Bücherei von St. Johannes an der Johannesstraße 34

- am Montag, 6. Januar, ab 15 Uhr im Batenbrocker Stadtteilbüro an der Horster Straße 228

- am Dienstag, 21. Januar, ab 15 Uhr im Zentrum „Ebel 27“ an der Ebelstraße 27.

Zu den Informationsabenden der Innovation City-Management-Gesellschaft im Zentrum für Information und Beratung (ZIB) an der Südring-Center-Promenade 3 sollten sich Interessierte allerdings anmelden. die Teilnahme an allen Informationsabenden ist kostenlos.

Themen der Informationsabende im ZIB am Südring-Center

Die Chancen, die die Technik bietet sind Thema eines Informationsabends „Smart Home“ Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

1. Der Auftakt der Reihe ist am Donnerstag, 27. November, von 18 Uhr bis 20 Uhr. Unter dem Titel „Heizen, Lüften, Schimmelvermeidung“ zeigen Fachleute auf, wie man die Wohnung effizient beheizt, richtig lüftet und dabei den Energiebedarf minimiert.

2. Beim Beratungsabend am Mittwoch, 4. Dezember, von 18 Uhr bis 20 Uhr bringen Experten die Teilnehmer auf den neuesten Stand der Heizungstechnik und zeigen, wie man mit einfachen Mitteln die Effizienz der Heizung erhöht. Außerdem geben sie Hinweise, wie welche Fördergelder man für die Modernisierung von Heizungen erhalten kann und was bei Neuanschaffungen zu beachten ist.

Energetische Gebäudesanierung

3. Um die energetische Gebäudemodernisierungen und deren finanzielle Förderung geht es am Mittwoch, 15. Januar, zwischen 18 Uhr und 20 Uhr. Die Experten stellen dann auch kleinere Maßnahmen vor, die mit weniger Aufwand umgesetzt werden können und dennoch Einsparpotenzial bieten.

4. Praktische Tipps, wie man Strom sparen kann, erhalten die Teilnehmer des Informationsabends am Mittwoch, 29. Januar, von 18 Uhr bis 20 Uhr. Die Fachleute erklären auch, wie Verbraucher selbst zum Stromproduzenten werden können.

Informationen für Eigentümergemeinschaften

5. Wie man in einer Eigentümergemeinschaft gemeinsam sanieren und sparen kann, zeigen Fachleute am Mittwoch, 12. Februar, ab 18 Uhr auf. Vertreter des Vereins Haus &b Grund erläutern dann auch die juristischen Voraussetzungen für den Beschluss und die Durchführung solcher Maßnahmen.

6. Wie Smart-Home-Lösungen beim Energiesparen helfen können, ist das Thema des Informationsabends am Mittwoch, 19. Februar, von 18 Uhr bis 20 Uhr. Prof. Viktor Grinewitschus von der Hochschule Ruhr West (HRW) erklärt dann, wie das funktioniert und welche Smart-Home-Lösungen sich in der Praxis bewährt haben.

Hier können sich interessierte Bürger anmelden

7. Mit der Dämmung vom Keller über die Fassade bis aufs Dach befassen sich die Experten am Mittwoch, 26. Februar, ab 18 Uhr. Sie stellen verschiedene Dämmstoffe vor, erklären ihren Einsatz und geben Tipps, wie man solche Maßnahmen am besten plant und umsetzt.

Martina Kupper von der ICM nimmt ab sofort Anmeldungen entgegen: unter oder per E-Mail an martina.kupper@icm.de.