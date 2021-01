IT.NRW: Mehr als 8000 Bottroper sind 80 oder mehr Jahre alt

Bottrop. Das statistische Landesamt hat Zahlen zum Alter der Bottroper veröffentlicht. Der Fokus liegt dabei auf Senioren ab 60 Jahren.

In Bottrop lebten Ende 2019 genau 8336 Menschen im Alter von 80 oder mehr Jahren. Wie die Statistiker vom Landesamt Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) mitteilen, waren das 7,1 Prozent der gesamten Bevölkerung der Stadt.

Weitere 27.259 Menschen (23,2 Prozent) waren 60 bis 79 Jahre alt. Damit gibt es in Bottrop über 35.500 Personen (30,3 Prozent), die in den nächsten Wochen und Monaten früher als ihre jüngeren Mitmenschen gegen Corona geimpft werden, betonen die Statistiker. Die Gesamtbevölkerungszahl Bottrops geben sie mit 117.565 an (Stand Ende Dezember 2019).

Vergleich zu den anderen Städten und Gemeinden in NRW

Von allen 396 Städten und Gemeinden des Landes wiesen Ende 2019 Bad Sassendorf (12,3 Prozent) im Kreis Soest, Erkrath (8,9 Prozent) im Kreis Mettmann und Bad Salzuflen (ebenfalls 8,9 Prozent) im Kreis Lippe die höchsten Anteile älterer Menschen ab 80 Jahren auf.

Die niedrigsten Anteile der Hochbetagten ermittelten die Statistiker für Augustdorf (4,6 Prozent) im Kreis Lippe und Saerbeck (4,7 Prozent) im Kreis Steinfurt.

