Für den von der Stadt organisierten Einkaufs- und Lieferdienst „Louise“ haben sich bereits mehr als 250 Personen auf der Plattform registriert. Die Helfer bringen jeden Tag mehr als ein Dutzend Einkäufe zu den Kunden. „So ist die Versorgung vieler Menschen, die nicht mehr einkaufen gehen sollen oder können, auch in dieser schwierigen Zeit sichergestellt“, erklärt Oberbürgermeister Bernd Tischler. Daher unterstützt auch der Krisenstab das Projekt ausdrücklich.

Für die Bottroper Einzelhändler ist „Louise“ ein kostenloses Angebot. Frank Rotermund vom „Vitaminkorb“ am Heidenheck: „So kann ich mich auf die Annahme und die Verwaltung von Bestellungen am Telefon und per E-Mail sowie deren Abrechnung kümmern, während Louise die Ware zu meinen Kundinnen und Kunden bringt.“ Selbstverständlich findet der ganze Prozess ohne direkten Kontakt zwischen den Menschen statt. Die Ware wird an der Tür abgestellt, die Bezahlung wird über Lastschrift abgewickelt.

Es können noch viel mehr Einzelhändler hinzustoßen

Die städtische Wirtschaftsförderin Dorothee Lauter ruft alle Einzelhändler in Bottrop auf, den Dienst in Anspruch zu nehmen. „So müssen sie sich nicht noch um die Auslieferung kümmern. Mit dem Logistikunternehmen Rottbeck haben wir einen starken Partner“. Jeden Tag gingen mehr Aufträge bei Louise ein. „Wir freuen uns, mit unserem Service einen Beitrag zur Versorgung leisten können,“ sagt Frank Rottbeck, Geschäftsführer der Bottroper Spedition.

Wissenschaftliche Institute unterstützen das Projekt

Im Hintergrund stellt die Firma Newsmedia aus Marl die Software bereit, über die die Aufträge abgewickelt werden. Zudem unterstützen die beiden Forschungseinrichtungen Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik sowie das Institut für Innovationsforschung und -management (ifi) das Projekt.

Interessierte, die den Einkaufs- und Lieferdienst in Anspruch nehmen möchten, können sich an die Hotline 02041 / 70 61 400 wenden oder finden weitere Informationen im Internet unter „https://louise-bottrop.de/?corona-hilfe“.

Alle Einzelhändler, die „Louise“ für ihren Lieferdienst nutzen möchten, können sich unter www.louise-bottrop.de bewerben und werden dann freigeschaltet oder senden eine Anfrage per e-mail an „louise@bottrop.de“.