Bottrop. Am JAG in Bottrop bekommen die neuen Sporthelfer ihre Zertifikate ausgehändigt. Damit können sie sich zu Übungsleitern weiterbilden.

Das Josef-Albers-Gymnasium bildet Schülerinnen und Schüler zu Sporthelfern aus. Nun wurden die Zertifikate verliehen:

15 Jugendliche haben in diesem Jahr an der Sporthelfer Ausbildung teilgenommen. Neben der Urkunde gab es bei der Übergabe auch noch ein T-Shirt. Seit 2011 werden jedes Jahr Sporthelfer in den Jahrgangsstufen neun und zehn ausgebildet.

Sporthelfer unterstützen Grundschulen

Bei rund 15 Terminen lernen die Schüler wie man vor einer Gruppe spricht, wie man sie leitet und organisiert. Sie arbeiten bei Sport und Schulfesten und sind ein wichtiger Bestandteil der Nachmittagsbetreuung. Zudem unterstützen die Sporthelfer Bottroper Grundschulen und sitzen in der Jury bei Turnieren. Eine Erste-Hilfe Einheit wird ebenfalls durchgeführt. ,,Trotz der Bezeichnung als Sporthelfer geht es in erster Linie nicht darum sportlich zu sein. “, sagt Maren Jäger, die den diesjährigen Kurs zusammen mit Radja Schoenefeldt durchgeführt hat.

Das JAG bietet eine Vielzahl an verschiedenen außerunterrichtlichen Aktivitäten an. Im Sportbereich geht es neben der Fitness auch um Entwicklungsförderung. Das beinhaltet die Förderung von Eigen- und Mitverantwortung. All dies wird bei der Ausbildung zum Sporthelfer aufgegriffen und vertieft.

,,Macht sich gut in Bewerbungen“

Mit ihrer Ausbildung können die Schüler in Vereinen Gruppen betreuen. ,, Wir wollen den Schülern eine Möglichkeit bieten, sich weiter zu entwickeln. Außerdem macht sich so eine Qualifikation auch gut bei Bewerbungen. Die Jugendlichen sollen aktiv am Schulleben beteiligt sein und sind sogenannte ,,Hilfslehrer“, so Maren Jäger.

,,Wir leiten unter anderem Sportgruppen beim Turnen und Schwimmen. Man lernt viel darüber wie man mit den Kindern umgeht, vor allem bei den Kleinen macht es Spaß die Gruppen zu leiten. Beim Tag der offenen Tür haben wir auch mitgeholfen. Die Ausbildung hat viel Spaß gemacht“, erzählen zwei Sporthelferinnen aus der Q2.