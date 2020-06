Junger Bottroper stürzt nachts betrunken mit dem Fahrrad

Bottrop-Kirchellen. Ein 19-Jähriger zog sich bei seinem Sturz auf der Hackfurthstraße eine Kopfwunde zu. Darum ermittelt jetzt auch noch die Polizei gegen ihn.

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt die Polizei gegen einen 19-jährigen Fahrradfahrer nach einem Verkehrsunfall in Kirchhellen. Der junge Mann war offensichtlich betrunken mit dem Fahrrad gefahren und gestürzt.

Wie die Polizei berichtet, war der 19-Jährige in der Nacht zum Sonntag auf der Hackfurthstraße in Overhagen mit seinem Fahrrad unterwegs. Zu dem Sturz ist es danach gegen 1.10 Uhr gekommen. Bei dem Sturz zog sich der junge Bottroper eine Platzwunde am Kopf und eine Prellung am linken Knie zu. An seinem Fahrrad entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Sanitäter brachten den 19-jährigen zunächst zur Versorgung ins Bottroper Marienhospital. Da der Fahrradfahrer offenkundig angetrunken war, wurde ihm im Krankenhaus - mit seinem Einverständnis - eine Blutprobe entnommen, berichtet die Polizei. Nach der ambulanten Versorgung konnte er das Krankenhaus wieder verlassen.