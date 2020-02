Karneval: Der Rosenmontag in Bottrop – ein Überblick

Zugstrecke, Zeiten, Sperrungen, Rathaussturm und Party – so läuft der Rosenmontag in Bottrop ab. Hier gibt’s alle wichtigen Infos auf einen Blick.

Für Narren ist der Rosenmontag der höchste Feiertag. Das gilt auch in Bottrop. In diesem Jahr soll – nach sturmbedingter Absage im vergangenen Jahr – kräftig gefeiert werden. 35 Gruppen und Wagen machen sich in diesem Jahr auf den Weg und rollen durch die Innenstadt zum Rathaus.

Der Zug

Um 10.30 Uhr setzt sich der Zug in Bewegung. Über Essener, Peter-, Hans-Böckler-Straße und Lamperfeld fahren die Narren dann zur Innenstadt, wo Christoph I. und Denise I. gemeinsam mit ihrem Narrenvolk das Rathaus erobern wollen. Insgesamt seien in dem Zug in diesem Jahr rund 1000 Teilnehmer unterwegs, sagt Claudia Adams, die stellvertretende Vorsitzende des Festkomitees. 17 Wagen und 18 Fußgruppen nehmen diesmal teil, darunter auch die Cyriakusschule. Die meisten Gruppen stellt die KG Batenbrock. „Die habe zwei Wagen, zwei Fußgruppen und noch ein Versorgungsfahrzeug gemeldet“, so Claudia Adams. Der Zug endet an der Kreuzung von Lamperfeld und Kirchhellener Straße. Von dort aus ziehen die Narren zu Fuß zum Rathaus, einzig Stadtprinzen- und Kinderprinzenpaar dürfen mit ihren Wagen dort vorfahren.

Kamelle

Claudia Adams geht davon aus, dass Gesellschaften und Gruppen reichlich Wurfmaterial haben. „Ich habe gehört, vom Prinzenwagen soll es regnen, die haben wohl auch Bälle.“ Die KG Batenbrock hat einen Versorgungswagen dabei, um nachladen zu können. Der Tanzsportverein habe rund 700 Kilo Kamelle, die er von seinen zwei Wagens unters närrische Volk bringen will. Einen Hinweis hat Claudia Adams noch: „An der Einmündung von der Hans-Böckler-Straße zum Lamperfeld gilt aus Sicherheitsgründen ein Wurfverbot.“

Der Wettbewerb

Auch in diesem Jahr zeichnen Festkomitee und Vereinte Volksbank wieder die beste Fußgruppe im Zug mit dem Närrischen Hoppeditz aus. Die Jury bewertet dazu in diesem Jahr sechs Gruppen, da die Fußgruppen der Karnevalsgesellschaften außer Konkurrenz liefen, so Claudia Adams. Neben dem Närrischen Hoppeditz erhält der Preisträger außerdem einen Scheck über 333 Euro.

Moderation

Die beiden ehemaligen Präsidenten des Festkomitees, Marc André Czysch und Hans-Jürgen Feller, werden am Gleiwitzer Platz moderieren. Sie stellen die Gruppen im Zug vor und führen auch kurze Interviews mit den Teilnehmern.

Der Rathaussturm

Gegen 12 Uhr werden die Prinzenpaare am Rathaus erwartet, dann beginnt auch das Programm auf der Bühne. Nach der Vergabe des Närrischen Hoppeditz werden die Prinzenpaare mit Oberbürgermeister Bernd Tischler um den Schlüssel des Rathauses kämpfen und schließlich wohl – traditionell – die Macht im Rathaus übernehmen. Anschließend wird weiter auf dem Platz gefeiert, aber auch oben im Ratssaal.

Party auf dem Rathausplatz

Wie schon in den vergangenen Jahren wird auch diesmal auf dem Ernst-Wilczok-Platz vor dem Rathaus gefeiert. Ab 10 Uhr läuft auf dem Platz Musik, außerdem werden Getränke verkauft. Ab 11.30 Uhr gibt es dann auf der Bühne Live-Musik, es spielt das „Duo Bege“ bis der Zug ankommt. Dann beginnt auf der Bühne zunächst das Programm.

Sperrungen und Halteverbot

Der Zug hat selbstverständlich Auswirkungen auf den Verkehr und auch die Parksituation in der Innenstadt. So gilt ab 7 Uhr am Montagmorgen ein absolutes Halteverbot entlang der Zugstrecke. Autos, die trotzdem dort parken, würden abgeschleppt, so die Warnung der Stadt. Außerdem sind das Lamperfeld, die Böckenhoff-, die Jahn- sowie Ortberg- und Tourneaustraße gesperrt. Die Parkstraße ist am Rosenmontag nur in Richtung Kirchhellener Straße befahrbar. Die Sperrung der Osterfelder Straße wegen der Kirmes gilt selbstverständlich weiterhin.

Die Wettervorhersage

Nach der Absage im vergangenen Jahr schauen die Narren in diesem Jahr besonders sorgenvoll auf die Wettervorhersagen. Doch bisher seien die Prognosen ja gut, sagt Claudia Adams. Laut Vorhersage – Stand Freitagnachmittag – könnte es in Bottrop zwar leicht regnen, doch davon lassen sich echte Jecken ja bekanntlich nicht aufhalten.

Die Sicherheit

Die Polizei setze auf das Konzept, das sich in den vergangenen Jahren bewährt habe, sagt Polizeisprecherin Ramona Hörst. Die Einsatzkräfte werden Präsenz zeigen und die Direktion Verkehr werde den Zug begleiten. Auch später auf der Kirmes sei die Polizei mit der Mobilen Wache vor Ort und ansprechbar. „Außerdem haben wir immer auch Kräfte in der Hinterhand, um bei Bedarf reagieren zu können“, so die Polizeisprecherin. Selbstverständlich beobachte man auch über das Wochenende die Lage und sei bei Bedarf auch in der Lage, zu reagieren und das Konzept anzupassen. Auch der Kommunale Ordnungsdienst ist im Einsatz und zeigt Präsenz auf den Straßen.

Bottrop Das große Aufräumen Die Nachhut im Zug bildet traditionell die Best. Die Stadtreinigung übernimmt das Aufräumen im Nachgang. Unter anderem seien dafür mehrere Großkehrmaschinen im Einsatz, so der Best-Vorstandsvorsitzende Uwe Wolters. Auch für die Reinigung des Rathausplatzes ist die Best verantwortlich. Doch es sei möglich, dass das erst am frühen Dienstagmorgen in Angriff genommen werde, so Wolters. Er appelliert an die feiernden Narren: „Besonder die zerschlagenen kleinen Glasfläschchen stellen uns immer wieder vor große Probleme.“ Die Scherben setzten sich in den Fugen des Platzes fest und seien nur schwer zu entfernen.