Keine Bilanz der AfD

Die AfD ist nicht zu einer Bilanz ihrer Ratsarbeit in der Lage. AfD-Ratsherr Karlheinz Radla war im Oktober gestorben. Der neue Ratsherr, Guido Schulz, nahm bisher an zwei Ratssitzungen teil. Daher sei es ihm nicht möglich, Fragen nach Erfolgen oder Misserfolgen in der Ratsarbeit zu beantworten, heißt es.