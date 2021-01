Die Polizei sucht Zeugen: Zwei unbekannte Kinder haben an der Prosperstraße in Bottrop Steine von der Brücke geworfen.

Bottrop. In Bottrop ist ein Linienbus beschädigt worden. Kinder hatten Steine von einer Eisenbahnbrücke an der Prosperstraße geworfen. Zeugen gesucht.

Zwei Kinder haben am Mittwoch, um 16.30 Uhr, an der Prosperstraße in Bottrop Steine von einer Eisenbahnbrücke geworfen. Das meldet die Polizei. Durch die Steine wurde ein Linienbus beschädigt.

Hinweise auf die Kinder liegen nicht vor. Die Polizei bittet daher Zeugen um Mithilfe. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0800 2361 111 zu melden.