Kinderkeller in St. Antonius

Der Kinderkeller in St. Antonius in der Welheimer Mark ist von Montag bis Donnerstag geöffnet. Der Offene Treff mit verschiedenen Aktionen wie Ausflüge und (Medien-) Projekte ist von 15 bis 18 Uhr. Am Donnerstag, 20. Februar, findet ab 16 Uhr mit Verkleidung die Karnevalsfeier statt.

Die Einrichtung richtet sich an Jungen und Mädchen bis zu 14 Jahren. Kontakt: In der Welheimer Mark 37, Telefon 02041/ 776570 oder per E-Mail an kinderkeller@gelsennet.de