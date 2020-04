Kirchhellen: Radler nach Kollision mit Lkw leicht verletzt

Bei einem Unfall mit einem Lkw ist in Bottrop-Kirchhellen ein Radfahrer verletzt worden (Symbolbild).

Kirchhellen. Auf dem Alten Postweg stößt ein Fahrradfahrer (62) aus Oberhausen mit einem abbiegenden Lastwagen zusammen. Der Radler wird leicht verletzt.

Ein Fahrradfahrer (62) aus Oberhausen war am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr auf dem Alten Postweg in Richtung Norden unterwegs. Gleichzeitig wollte ein Lkw-Fahrer (48) aus Bochum von der Hiesfelder Straße nach rechts in den Alten Postweg abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer.

Der Oberhausener verletzte sich bei der Kollision leicht. An dem Rennrad entstand 2500 Euro Sachschaden und damit Totalschaden, berichtet die Polizei. An dem Lkw wiederum war kein Schaden erkennbar.