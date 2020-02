Bottrop: Einbrecher plündern Opferstock in St. Johannes

In der Kirche St.Johannes haben Einbrecher in der Nacht einen Opferstock geplündert und einen zweiten beschädigt.-

Kirchhellen. In der Kirche St. Johannes haben Einbrecher am Mittwochmorgen einen Opferstock geplündert und einen weiteren beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei ermittelt gegen Kircheneinbrecher in St. Johannes. Unbekannte Täter brachen am Mittwoch, in der Zeit von 3 bis 3.30 Uhr, mehrere Türen auf, um in die Kirche an der Straße An St. Johannes zu gelangen. Hier brachen die Täter einen Opferstock auf und stahlen daraus das Geld. Einen zweiten Opferstock beschädigten sie, ohne daraus etwas mitzunehmen.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.