Kirchhellen . Ganz oben auf der Wunschliste stehen das neue Jugendhaus am alten Spargelhof und die Lösung eines vertrackten Verkehrsproblems an der Hauptstraße.

Das wünscht sich der Bezirksbürgermeister für das neue Jahr

Auf der Wunschliste von Bezirksbürgermeister Ludger Schnieder (CDU) für 2020 stehen drei Punkte ganz vorn: Das neue Jugendhaus möge gut angenommen werden, es müsse sich eine Lösung finden für ein vertracktes Verkehrsproblem. Und drittens: Macht endlich was an den Radwegen!

Soll ab dem Frühjahr bespielt werden: das neue Kirchhellener Jugendhaus an der Hackfurthstraße. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

„Das wichtigste Thema für mich im neuen Jahr ist die Akzeptanz des Jugendhauses“, sagt der Bezirksbürgermeister. Das Gebäude auf dem Gelände des alten Spargelhofes Beckmann an der Hackfurthstraße ist so gut wie fertig, Stadt und der künftige Träger, die Falken, bereiten sich vor auf einen Start im späten Frühjahr. Die wichtigste Zielgruppe für die neue Einrichtung sind für Schnieder „die jungen Leute im Alter von 13 bis 20 Jahren, die keiner sehen will, aber die überall sind“. Denen gelte es attraktive Angebote zu machen. Dafür reicht es nach seiner Einschätzung nicht aus, die Tür zu öffnen und eine Einladung auszusprechen. „Das erfordert aufsuchende Jugendarbeit. Wenn ich die nicht abhole. kommen die nicht.“

Kreisverkehr für Kreuzung

Beim Thema Verkehr hat für Schnieder die Entschärfung der Kreuzung Haupt-/Pels- und Feldhausener Straße „die höchste Priorität“. Die Kreuzung mit der für viele Autofahrer überraschenden Führung der Radfahrer aus Richtung Feldhausen ist für die Kirchhellener CDU eine von insgesamt neun Verkehrsknoten, für die ein Kreisverkehr eine gute und sichere Lösung sein könnte.

Ein dauerndes Ärgernis ist für den Bezirksbürgermeister der schlechte Zustand von Radwegen: „An der Bottroper, der Dinslakener und der Feldhausener Straße sind sie „in einem katastrophalen Zustand“. Das liegt nach seiner Einschätzung auch daran, dass es der Stadt nicht gelinge, Problembewusstsein bei der Niederlassung von Straßen NRW zu erzeugen. „Richtung Dorsten kann man genau sehen, wo deren Zuständigkeit aufhört. Dahinter ist die Straße sofort besser.“

Immerhin: Im Frühjahr beginnt auch auf Bottroper Seite der Bau des Rad- und Fußweges entlang der Gahlener Straße. Für rund 100 Familien im Dorf wird das der erste Schritt sein zu schnellem Netz. Sie haben sich mit dem Anbieter Muenet zusammengetan, um auf eigene Kosten schnelles Internet zu verlegen. „Wir haben hart gekämpft um diese Lösung. Die Trassenplanung ist fertig“, sagt Schnieder: Durch die Radwegbaustelle soll die Glasfaser aus Gahlen kommen. Inzwischen macht auch die Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mit.

Die Verkehrsführung im Dorfkern sieht Schnieder durch die vor einem Jahr eingerichtete Einbahnstraße Hauptstraße gut gelöst. Sie soll auf jeden Fall bleiben, bis die beiden Baustellen am alten Kirchplatz fertig sind. „Ich gehe davon aus, dass wir dann ein abschließendes Gespräch in der Bezirksvertretung führen werden.“ Dann will er über einen Verbesserungsvorschlag diskutieren lassen: Von der Schulstraße aus soll das Rechtsabbiegen wieder möglich werden. „So belasten wir unnötig den Dorfkern mit Autofahrern, die dort gar nicht hin wollen.“