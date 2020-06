Dinslakener Straße: Auto kommt von der Fahrbahn ab

Kirchhellen. Leicht verletzt wurde eine 31-jährige Autofahrerin am Mittwochabend auf der Dinslakener Straße. Ihr Wagen war von der Fahrbahn abgekommen.

Auf der Dinslakener Straße ist am Mittwochabend eine 31-jährige Autofahrerin aus Bottrop verunglückt. Die Frau war in Richtung Alleestraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache, so die Polizei, verlor sie gegen 23 Uhr die Kontrolle über ihr Auto, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Die 31-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Schaden wird auf gut 7000 Euro geschätzt.