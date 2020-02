Heimatverein sucht und zeigt im Dorf Bilder von Niko

Wer ist eigentlich dieser Niko, von dem die alten Leute im Dorf reden und von dem wir ein Bild im Keller haben? Diese Frage hat sich Peter Pawliczek schon gestellt, als er noch Rektor der Gregorschule war. Seit seiner Pensionierung hat sich der Vorsitzende des Vereins für Orts- und Heimatkunde auf Nikos Spuren gesetzt. Mit Erfolg: Ab dem 8. März zeigt der Heimatverein im Heimathaus mehr als 30 „Bilder von Niko“. Und dann weiß Pawliczek womöglich, wie Niko mit vollem Namen hieß.

Am Anfang seiner Recherche wusste Pawliczek nicht viel mehr als das, was auf dem Ankündigungsplakat für die Ausstellung stehen wird: „Niko lebte während des Krieges als russischer Ostarbeiter auf der Dringenburg. Er blieb in der Nachkriegszeit in Kirchhellen. Viele Kirchhellener erinnern sich an seine Bilder.“

Antonius in der Kapelle

Pawliczek auch. Zum Beispiel an eine Ansicht von Schloss Stolzenfels in Koblenz, vermutlich von einer Postkarte abgemalt. An einen fast lebensgroßen heiligen Antonius in einer Kapelle des Krankenhauses an der Gartenstraße. Und an das Porträt von Adolf Kolping, das viele Jahre unterm Dach der inzwischen abgerissenen Gaststätte Dickmann-Kessler an der Hauptstraße hing.

Für dieses Bild hat die Kolpingsfamilie Kirchhellen später eine Beschriftung erstellen lassen, die nicht nur auf den Künstler verweist, sondern auch auf seine Entlohnung: 100 Zigaretten habe Niko seinerzeit bekommen für das Porträt des katholischen Sozialreformers.

Honorar: Essen, Zigaretten, Schnaps

Das deckt sich mit den Geschichten, die sich Pawliczek hat erzählen lassen von den alten Familien im Dorf, den Bellendorfs, den Schulze-Oechterings, den Geschwistern Flockert, den Fockenbergs, den Kleine-Brockhoffs. Auftragsarbeiten seien viele seiner Gemälde gewesen. Das Honorar in harten Zeiten habe bestanden aus Lebensmitteln, Zigaretten und „wohl auch mal einem Schnaps“, vermutet Pawliczek. Dazu später mehr.

Folgende relativ harte Fakten hat Pawliczek über Nikos Zeit in Kirchhellen zusammengetragen: 1942/3 kam er als Zwangsarbeiter aus Weißrussland, wurde auf der Dringenburg gefangen gehalten und zur Arbeit in der Schreinerei Bellendorf gezwungen. Ein „richtiger Russe mit schwarzem Schnurrbart“ sei er gewesen, berichten Zeitzeugen. Auch gibt es Berichte, Niko sei mit Prügeln zur Arbeit gezwungen worden. Das hat womöglich psychische Spuren hinterlassen: Überliefert sind Berichte, Niko habe sich über Stunden an das Kreuz vor St. Johannes geklammert.

Das sind die Fragezeichen

Nach Kriegsende blieb Niko im Dorf. Er kam unter in einem Zimmer auf dem Hof Voelkel an der Horsthofstraße, bekam Unterkunft und Arbeit bei Schulze-Oechtering, auf dem heutigen Hof Sagel am Dahlberg und 1947 bei Familie Pels. Dort soll er auch Hof und Gastwirtschaft gemalt haben. Pawliczek ist aber nicht sicher, ob das Gemälde in der Ausstellung wirklich den Pels-Kotten zeigt oder einen anderen Hof im Pinntal.

Ein Fragezeichen macht Pawliczek hinter zwei weitere Bilder, die mit dem Namen „Wiegmann“ signiert sind. „Der Stil der Gemälde würde zu Niko passen“, sagt Pawliczek. „Vielleicht hat er auch die Signatur abgemalt. Das muss ich noch klären.“

Ungeklärt ist auch, was aus Niko geworden ist. Pawliczek verspricht sich Erkenntnisse aus alten Meldeverzeichnissen im Bottroper Stadtarchiv. Es gibt Berichte, Niko sei irgendwo im Dorf tot aufgefunden worden. Aber es gibt auch eine Postkarte aus dem Jahr 1970: „Viele Grüße vom kleinen Niko aus dem großen Amerika.“