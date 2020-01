Hobbykicker haben Spaß beim Kirchhellener Budenzauber

Zum 34. Mal fand am Samstag das Spaß-Hallenfußballturnier des VfB Kirchhellen in der Halle an der Loewenfeldstraße statt. Zwölf Mannschaften spielten um den Pokal der Sparkasse Kirchhellen. Und dabei ging alles ziemlich schnell.

Der Gong ertönt und die nächsten Mannschaften müssen sich bereit machen. Die „VfB Allstars“ und „Merkur Magie“ gehen auf ihre Position. Die Uhr startet, beide Mannschaften haben ganze acht Minuten Zeit, um das Spiel für sich zu entscheiden. Ihre Mannschaftskollegen feuern ihre Teamkollegen fleißig von der Bank aus an. Das erste Tor fällt, paar Minuten später das nächste. Jedes Tor belohnt die Veranstaltungsregie mit einem kurzen Musikeinspieler. Das Spiel hat grade erst richtig angefangen, da ertönt wieder der Gong. Am Ende liegen die Allstars mit 2:1 vorne.

Erst mal entspannen: Das Team des KC KMP in einer Spielpause. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

„Zwölf Teams sind die Obergrenze“

Jörg Nolten plant die Events beim VfB und organisierte auch den Budenzauber. „Das Turnier soll ausschließlich für Hobbyfußballer sein. Dieses Jahr gehen auch zwei Hobbymannschaften des VfB an den Start.“

Das Turnier findet jedes Jahr in der Sporthalle statt, wo nur Platz für ein Spielfeld ist. Damit das Turnier nicht zu lange dauert, ist die Anzahl der Teilnehmer begrenzt. „Dieses Jahr treten zwölf Mannschaften an, das ist dann auch die Grenze“, erklärt Nolten.

Dabei sind die Mannschaften bunt gemischt, damit auch Jung und Alt zusammen spielen können. Im Finale spielen beide Teams um den Pokal der Sparkasse Kirchhellen und einer kleinen Siegerprämie. Der Preis dabei soll nur symbolisch sein, da der Spaß im Vordergrund stehen soll. Dafür wird auch gesorgt.

Musikbox auf der Tribüne

Schon im Eingangsbereich werden die Besucher und Spieler von Musik empfangen. Auf der einen Seite verkaufen Helfer Kaffee und Kuchen, auf der anderen Seite wird schon fleißig das Bier gezapft. Auch auf den Zuschauerrängen haben einige der Mannschaften eine Musikbox aufgestellt und genießen mit einem Bierchen in der Hand die sportliche Leistung, die sich unten auf dem Feld abspielt.

Für die Lokalmatadoren, die „VfB Allstars“, läuft das Turnier lange nach Wunsch. Die Vorrunde beendet die Truppe als Zweiter, setzt sich auch im Viertelfinale durch und scheitert erst im Halbfinale am späteren Turniersieger. Die Allstars beendet das Turnier als Dritter. Im großen Finale konnte „Ne Hastige“ das Turnier für sich entscheiden und den Pokal mitnehmen.