Kirchhellen: Galaktische Erkenntnisse im Hof Jünger

Das Raumschiff Enterprise ist unterwegs, um fremde Galaxien zu erforschen, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Ganz so weit musste Metin Tolan nicht anreisen.

Der Professor für Experimentelle Physik an der Technischen Universität in Dortmund war zu Gast im Hof Jünger. Mit dem Vorspann der berühmten Science-Fiction-Filme auf der Leinwand begann er seinen Beamer-Vortrag: „Wie genau nehmen es die Macher der Serie eigentlich mit Physik und Technik?“

„Ich bin großer Star-Trek-Fan, aber ich bin auch Physiker“, sagte Metin Tolan. Aber der 54-Jährige brachte mit Witz und einfachen Erklärungen viel Licht ins Dunkel. Anhand von Filmsequenzen analysierte er die physikalischen Mechanismen und Daten, die im Star-Trek-Kosmos eine Rolle spielen.

Serie wegen Erfolglosigkeit abgesetzt

Zunächst erläuterte er einige Zahlen und Fakten. Am 8. September 1966 flimmerte zum ersten Mal in amerikanischen Haushalten der Vorspann des Raumschiffs Enterprise über die Mattscheibe. Drei Jahren später und nach 79 Folgen wurden Captain Kirk, Mr. Spock und der Rest der Besatzung wegen Erfolglosigkeit abgesetzt. „Es lag jedenfalls nicht am Weltraum“, sagte Tolan. Man sei in der Zeit verrückt gewesen nach dem Weltall. „Die Serie wurde eingestellt, 41 Tage bevor der erste Mensch seinen Fuß auf den Mond gesetzt hat.“

Der Dreh einer Folge kostete im Schnitt rund 185.000 US-Dollar. „Man hat die Summe damals nicht in die Kulissen investiert“, scherzte Tolan. Er fragte das Publikum: Wie viel von dieser Summe wurde bereitgestellt für die Beratung in Sachen Physik und Technik? Die Antwort lieferte er selbst: „50 US-Dollar.“

726 Folgen und 13 Filme

Nach der Absetzung folgten weitere Ableger der Fernsehserie wie Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert, Star Trek: Enterprise oder Star Trek: Deep Space Nine. Trotz des noch immer anhaltenden Erfolgs gab es auch weniger erfolgreiche Formate - zum Beispiel eine Star-Trek-Zeichentrickserie. „Die ist so schlecht, dass sie schon wieder anfängt gut zu werden“, so Tolan. Gedreht wurden bisher 726 Star-Trek-Episoden und 13 Filme. „Damit könnten sie 24 Tage ununterbrochen Star Trek gucken“, meinte Tolan. „Wenn Sie wollen, könnten Sie ihren Jahresurlaub nehmen und ich verspreche, es wird nie langweilig.“

In einer gezeigten Filmszene wird der Warp-Antrieb eingeschaltet. Mühelos rast das Raumschiff Enterprise mit Captain Kirk auf der Kommandobrücke durch die Galaxis. Aus Sicht des Wissenschaftlers gibt es aber ein Problem, diese großen Entfernungen im Weltall zurückzulegen. Im Universum herrsche ein eingebautes Tempolimit. „Nichts kann sich schneller bewegen als das Licht“, erklärte Metin Tolan. Und: „Für den Warp-Antrieb benötigt man immer noch mindestens eine Energiemenge, die zehnmal der Gesamtenergie unserer Sonne entspricht.“

Der Weltraum sei frustrierend groß. „Der Blick in den Himmel ist ein Blick in die Vergangenheit“, sagte Tolan und lieferte dazu eine Beispielrechnung. Die Entfernung zum Stern Alpha Centauri ist 40 Billionen Kilometer weit weg. Physiker sprechen hierbei von vier Lichtjahren. Das Licht braucht allerdings vier Jahre, um vom Stern auf die Erde zu kommen. „Wir sehen den Stern also nicht, wie er momentan aussieht, sondern wie er vor vier Jahren ausgesehen hat.“ Staunendes Schweigen im Publikum. Auch das Licht von der Sonne braucht acht Minuten bis es zur Erde gekommen ist. „Wenn uns also jemand die Sonne klaut, merken wir das erst nach acht Minuten.“