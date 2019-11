Kirchhellen hat die zweitjüngsten Alten im Vergleich

Kurzzeit- und Tagespflege: Das fehlt bisher in Kirchhellen. Die Caritas hat zugesagt, im Dorf 15 Tagespflegeplätze zu schaffen. Und die Stadt nimmt einen dritten Anlauf, Kurzzeitpflegeplätze in Kirchhellen zu schaffen. Denn Kirchhellen hat inzwischen mit 23,7 Prozent den zweithöchsten Seniorenanteil in der Stadt nach Fuhlenbrock. Wenn auch eine neue Betrachtungsweise zeigt: Im Dorf leben viele junge Alte.

Bisher gibt es im Großraum Kirchhellen nur vier eingestreute Kurzzeitpflegeplätze. Deshalb schreibt die Stadt im dritten Jahr mit ihrer kommunalen Pflegeplanung 20 Plätze aus. Bisher hat sich kein Betreiber gefunden, der einzelne Plätze oder Kurzzeitpflegestationen anbieten will, sagt Sozialamtsleiterin Karen Alexius-Eifert: „Offensichtlich rechnet sich das nicht.“

Deshalb macht die Stadt jetzt ein neues Angebot. Obwohl die Pflegeplanung bei der Dauerpflege eine Bedarfsdeckung beobachtet und keine neuen Plätze genehmigt, kann sie jetzt eine Ausnahme machen, wenn dabei neben zusätzlichen Dauer- auch Kurzzeitpflegeplätze geschaffen werden. Weiterhin würden aber Kurzzeitpflegestationen bevorzugt, wenn des dafür Bewerber gäbe.

Bei der Fortschreibung der Pflegeplanung schaut die Sozialverwaltung auch jedes Jahr darauf, sie sich die Altersstruktur der Gesellschaft in Bottrop und in den Stadtteilen entwickelt. Kirchhellen hat inzwischen einen Seniorenanteil von 23,7 Prozent und ist damit der Stadtteil mit dem zweithöchsten Seniorenanteil nach Fuhlenbrock.

Kirchhellen hat stadtweit aber auch den zweithöchsten Anteil an „jungen Alten“ zwischen 65 und 80 Jahre. Die Stadt errechnet aus dem Verhältnis der Senioren über und unter 80 Jahren den sogenannte „Greying“-Index. Der steigt natürlich mit der steigenden Lebenserwartung, ist aber in den Stadtteilen unterschiedlich ausgeprägt.

So ist die Quote der über 80-Jährigen im Vergleich zu den unter 80-jährigen am höchsten in der Stadtmitte, im Fuhlenbrock und auf dem Eigen. Dort, warnt die Stadt, „standen immer weniger jüngere Menschen einer ansteigenden Zahl älterer Menschen gegenüber. Das werde Auswirkungen auf den Pflegebedarf haben.

Info Die kommunale Pflegeplanung Nach der jährlichen Beratung der kommunalen Konferenz Alter und Pflege erstellt die Stadt eine verbindliche Bedarfsplanung für die kommenden drei Jahre. Wenn neue Bedarfe festgestellt werden wie für die Kurzzeitpflege in Kirchhellen, werden sie ausgeschrieben.

In Batenbrock und Kirchhellen dagegen leben deutlich mehr „junge Alte“. Die werden angesichts der steigenden Lebenserwartung noch etwas von ihrer Rente haben: „Knapp die Hälfte der Menschen, die ins Rentenalter kommen, werden noch mindestens 20 Jahre Zeit zur Gestaltung ihres Lebens haben.“