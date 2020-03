Viermal ist Friedhelm Ochmann in den vergangenen Jahren beruflich nach Ghana gereist. Er sollte Photovoltaik-Anlagen in Betrieb nehmen und die Elektrofachkräfte vor Ort in Theorie und Praxis schulen. Nach seiner Abreise waren die Fachkräfte in der Lage, die Anlagen eigenständig zu planen und zu installieren. Jede mehrwöchige Reise war ein echtes Abenteuer.

Friedhelm Ochmann (unten) und ein Mitarbeiter bei der Montage einer Photovoltaik-Anlage auf einem Dach eines Gebäudes in Ghana. Mit einem Seil werden die Solarmodule auf das Dach transportiert. Foto: Ochmann

2016 ging es für ihn erstmals in das westafrikanische Land. Die Reise blieb ihm besonders in Erinnerung. Sein Eindruck bei der Premiere: In Ghana ticken die Uhren anders. Dem gelernten Fernsehtechniker und heutigen Photovoltaik-Experten standen bisweilen die Haare zu Berge. Die Improvisation wurde sein steter Begleiter.

Wenn der Pegel im Stausee sinkt

Die Energieversorgung des Landes wird laut Ochmann gewährleistet durch den Volta-Stausee. Allerdings sei seit 2008 der Wasserspiegel ständig gesunken. Nur drei der neun Turbinenrohre des Werkes seien derzeit betriebsbereit. Kurzerhand wurde während seines Aufenthalts ständig und willkürlich der Strom abgeschaltet. Ganze Stadtviertel waren davon betroffen.

Normalerweise werden die Konstruktionen für die einzelnen Photovoltaikmodule auf einem Gerüst aus Edelstahl oder Aluminium montiert. In Ghana ist vor allem Holz vorrätig. Ochmann musste sich sogar eine spezielle Holzbiegemaschine aus Betonklötzen, die eigentlich als Blumenkübel gedacht waren, bauen.

Es gibt keine Schrauben in Ghana

Das nächste Problem war die Befestigung des Materials: „Es gibt keine Schrauben in Ghana. Alles wird genagelt“, sagt Ochmann. Aber ein schlauer Handwerker weiß sich zu helfen. Der Kirchhellener reiste nicht allein. Mit dem Verschiffungsunternehmen Ghana Cargo ließ er sich ein schweres Paket zum Einsatzort bringen. Darin enthalten: Akkuschrauber, Schrauben, Wechselrichter, Bohrmaschine, Winkelschleifer, Stecker, Kabel und weitere Werkzeuge.

Apropos Kabel: Die Ghanaer haben eine eigenwillige Art beim Verlegen der Stromleitungen. „Sie legen die Strippen einfach mitten über den Boden.“ Außerdem verfügen die Kabel nur über zwei Adern – ohne grüngelbe Erdung.

„Um 12 Uhr sind die Akkus wieder voll“

Aufgrund der Nähe zum Äquator steht die Sonne eher senkrecht über dem Land. Tagsüber herrschen Temperaturen von 35 bis 38 Grad. „Die Akkus sind morgens um 5 Uhr entladen“, so Ochmann. Verantwortlich dafür sind Stromfresser wie Kühlschränke, Ventilatoren und Klimaanlagen, die pausenlos in Betrieb sind. Aber die Sonne leistet ganze Arbeit. „Um 12 Uhr sind die Akkus wieder voll.“

In Deutschland werden Solaranlagen für gewöhnlich auf Dächern installiert. „In Ghana ist das ein bisschen anders“, sagt der Experte. Die Module werden flach in Tischhöhe aufgebaut, mit einer minimalen Neigung, damit das Regenwasser abfließen kann. Die Konstruktion auf Dächern ist aufgrund der Statik zusätzlich erschwerend. Denn manchmal besteht das Dach nur aus dünnem Blech, darunter befindet sich der Dachstuhl aus einer Holzkonstruktion. Wenn sich doch ein Dach anbietet, wird mithilfe eines Seils, jedes einzelne Solarmodul wiegt rund 20 Kilo, in die Höhe gezogen. An eine Sache erinnert sich Ochmann besonders gerne: „Die Leute waren immer hilfsbereit und freundlich.“