Neuer Leiter übernimmt bei der Sparkasse Kirchhellen

Neue Leitung bei der Sparkasse in Kirchhellen: Angelika Köster übergibt an Philipp Althoff (l.). In der Mitte Sparkassen-Chef Thomas Schmidt.

Kirchhellen. Die Sparkasse am Johann-Breuker-Platz hat einen neuen Chef. Der bisherige Stellvertreter Philipp Althoff folgt auf Angelika Köster.

Das Beratungs-Center der Sparkasse in Kirchhellen steht unter neuer Leitung: Aus familiären Gründen übergab Angelika Köster den Posten jetzt an Philipp Althoff. Ihn kennen die Sparkassenkunden in Kirchhellen bereits. Althoff war seit fast drei Jahren in dem Beratungs-Center als Stellvertreter tätig. „Das sichert einen nahtlosen Übergang und Kontinuität für unsere Kunden und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es ist der Idealfall, den sich wohl jedes Unternehmen wünscht,“ meinte Sparkassen-Chef Thomas Schmidt.

Althoff schloss seine Ausbildung zum Bankkaufmann 2011 ab und sammelte als Kundenberater Erfahrungen im Kunden-Center Stadtmitte. Ende 2017 übernahm er die stellvertretende Leitungsfunktion in Kirchhellen. Anfang des Jahres legte er die Prüfung im Studiengang zum Sparkassenbetriebswirt ab. Aktuell absolviert Philipp Althoff das Studium zum „Bachelor of Arts – Banking and Sales“ an der Hochschule für Finanzwirtschaft & Management der Sparkassenfinanzgruppe, das er im nächsten Jahr abschließen möchte.

Angelika Köster freut sich auf andere Aufgaben, die ab Herbst auf sie warten. Thomas Schmidt wünscht ihr viel Glück für die Zukunft und bedankt sich für ihre erfolgreiche Arbeit im Beratungs-Center Kirchhellen.