Vier tolle Nachmittage im Februar versprechen die Frauen der Theatertruppe der KFD Grafenwald. Am Samstag werden die Karten verkauft.

Samstag ist Vorverkauf für den kfd-Karneval Grafenwald

Es gibt Dinge im Dorf, die ändern sich nicht. Und das ist gut so. Eine Blue Moon Party im Brauhaus am Ring gehört ebenso ausverkauft wie die vier tollen Nachmittage, die die Theatertruppe der KFD Grafenwald jedes Jahr in der Karnevalszeit hinlegt. Am Samstag werden die Karten dafür beim Vorverkauf im Pfarrheim unters Volk gebracht.

Und auch das ändert sich nicht. „Ich hätte dieses Jahr eigentlich mal im Archiv stöbern wollen, wann das h angefangen hat mit dem Frauenkarneval in Grafenwald“, sagt Mitorganisatorin Agnes van Bürk. Das hat sie letztes Jahr auch schon gesagt und im Jahr davor. Unstreitig ist, dass die Tradition zurück reicht bis mindestens in die frühen 1960er Jahre.

Manöverkritik mit der DVD

Ebenfalls ein Ritual: Nach der Session ist vor der Session. Wenn die Damen bei alkoholfreien Kaltgetränken (sagt Agnes van Bürk treuherzig) die DVD der letzten Show anschauen, gibt es neben der Manöverkritik schon die ersten Ideen für die neue Revue.

Weitere Sketche sammeln die Frauen im Austausch mit anderen Frauentheatergruppen der KFD, die im Münsterland eine starke Tradition hat. Einige studieren jedes Jahr ein neues Stück ein; das ist in Kirchhellen Sache des plattdeutschen Theaters der Kolpingfamilie. Andere schreiben wie die Wöller Truppe Nummernrevuen und bedienen sich dabei auch der Ideen anderer Gruppen. „Das ist ein gutes Geben und Nehmen“, sagt Agnes van Bürk. „Wir geben auch gern.“

Vor Weihnachten steigt allmählich die Schlagzahl. Start für den Endspurt ist der Moment, in dem Lothar Kaiser der Gruppe sein Finale präsentiert. Diesmal kommt der Oberbürgermeister auch drin vor. „Er kommt aber gut weg“, versichern die Darsteller.

Der Kartenverkauf für den Karneval der KFD Grafenwald findet am Samstag, 4. Januar, statt. Der Verkauf im Pfarrheim Grafenwald (Prozessionsweg) ist für Mitglieder von 17 bis 17.45 Uhr vorgesehen, anschließend kommen die Nichtmitglieder von 17.45 Uhr an zum Zuge.. Die Karnevalsveranstaltungen finden ebenfalls im Pfarrheim statt am Mittwoch, 5. Februar, um 15 Uhr, am Freitag, 7. Februar, um 18 Uhr, am Dienstag, 11. Februar, um 15 Uhr und am Freitag, 14. Februar, um 18 Uhr.