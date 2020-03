Bottrop: Knappschaftskrankenhaus verbietet fast alle Besuche

Bottrop. Patientenbesuche sind im Bottroper KKH nicht mehr erlaubt. Nur auf der Intensivstation dürfen Angehörige für ein paar Minuten aufgesucht werden

Das Knappschaftskrankenhaus (KKH) verschärft vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie seine Maßnahmen. Die Besuche waren zuletzt bereits auf die Zeit zwischen 15 und 17 Uhr beschränkt worden. Nun dürfen die Patienten auf den peripheren Bettenstationen keinen Besuch mehr bekommen. Für die Intensivstation gilt ab sofort eine maximale tägliche Besuchszeit von zehn Minuten. Sie ist auf Angehörige beschränkt.

Ausnahmeregelungen zu den Besuchszeiten können nur im absoluten Einzelfall und in Abstimmung mit dem Pflegepersonal erfolgen. Das Knappschaftskrankenhaus hat zudem das Park Café im Gesundheitshaus Quellenbusch für alle externe Personen geschlossen. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten nur noch eingeschränkte Öffnungszeiten an den Wochentagen.

Sämtliche Besucherveranstaltungen, Selbsthilfegruppen und Sportkurse, aber auch Dienstreisen und Fortbildungen für die Belegschaft wurden entweder abgesagt oder bis Ende April ausgesetzt.

Bei Infektionsverdacht zunächst den Hausarzt anrufen

Das Knappschaftskrankenhaus weist darauf hin, dass es für Menschen mit einem Infektionsverdacht auf das Coronavirus Bottrop keinesfalls die erste Anlaufstelle ist. Vielmehr haben sich die betroffenen Personen telefonisch an ihren Hausarzt, an die Patienten-Servicenummer 116 117 oder an das Info-Telefon der Stadt Bottrop unter 02041 / 70 50 80 zu wenden. Zudem gibt es eine zentrale Abstrichstelle der Stadt Bottrop, die montags bis sonntags geöffnet ist.

Die Zentrale Notaufnahme darf nur in dringenden Notfällen aufgesucht werden, zum Beispiel wenn eine lebensbedrohliche Erkrankung vorliegt. Die Geschäftsführung des Knappschaftskrankenhauses bittet um Verständnis für diese teils drastischen Maßnahmen. „Jedoch können nur auf diese Weise Mitarbeiter und Patienten gleichermaßen geschützt werden“, heißt es in einer Mitteilung.

Weitere Hinweise zum Corona-Virus sind auf der Homepage des Knappschaftskrankenhauses nachzulesen (www.kk-bottrop.de).