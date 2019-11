Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommunikationskampagne für den neue Plan

Für jede Linie, die vom Fahrplanwechsel betroffen sind hat die Vestische Flyer mit den neuen Fahrplänen produziert. Sie sollen ab heute bei der Kundeninfomation am ZOB zu haben sein und werden am 7. Dezember an 28.000 Haushalte verteilt.

Ab dem 4. Dezember wird die Vestische auch auf Plakaten über den Fahrplanwechsel informieren und im Netz ihre Wechsel-Übersicht scharf schalten: www.vestische.de/fahrplanwechsel.