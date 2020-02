Kontrollen in der Bottroper City: Die Szene duckt sich weg

Bottrop. Zum fünften Mal haben Polizei und städtischer Ordnungsdienst am Montagabend rund um den ZOB kontrolliert. Das zeigt Wirkung, sagt die Polizei.

Die Behörden halten den Kontrolldruck hoch in der Innenstadt. Zum fünften Mal seit Mitte Dezember haben Polizei und städtischer Ordnungsdienst am Montag bis in die Nacht Kontrollen durchgeführt. Inzwischen zeigt das sichtbare Wirkung.

Es ist ein kalkuliertes Signal, wenn die Ordnungsbehörden ihre blau-weißen Fahrzeuge mitten auf den Busbahnhof ZOB stellen: Wir sind wieder hier. „Unser Ziel ist auch weiterhin eine enge Taktung der Kontrollen“, sagt Polizeisprecher Michael Franz. „Unsere Kontrollen werden von der Szene als Störfaktor empfunden.“ Ein Ergebnis: Die Szene sucht sich andere Treffpunkte.

Kontrollen erzeugen Verdrängung

„Natürlich lösen wir einen Verdrängungseffekt aus mit unseren Kontrollen“, sagt Polizei-Einsatzleiter Jens Plogmann. Das ist sogar ein erklärtes Ziel der gemeinsamen Aktion, und aus der Politik gibt es dafür auch viel Lob. . Darauf kann und will sich die Polizei aber nicht ausruhen: „Unser Ziel ist aufzuklären: Wohin bewegt sich die Szene?“. sagt Franz. „Wir wissen ja, dass wir eine Szene nicht auflösen können.“

Also hatten die Einsatztrupps bei ihren Kontrollen jetzt auch Flächen wie den Spielplatz hinter der Martinskirche im Auge, wo einschlägige Gebrauchsspuren entdeckt wurden. Sie schauen auch die Osterfelder Straße hinauf, um eine Ausweichbewegung Richtung Quellenbusch ausmachen zu können.

Kontrollen bis Dienstag früh

Die Bilanz der Kontrollaktion his Dienstag früh um 0.30 Uhr: 47 Personen und 63 Fahrzeuge wurden überprüft. 44 Knöllchen wegen Tempoüberschreitung oder Verstoß gegen die Gurtpflicht wurden geschrieben. Der städtische Ordnungsdienst stellte 33 Verstöße gegen die Ordnungssatzung fest. Die Behörden sprachen neun Platzverweise aus und schrieben eine Strafanzeige wegen Drogen.

Und wie bisher bei jeder Kontrolle ging den Behörden ein Mann ins Netz, der mit Haftbefehl gesucht wurde. Für ihn endete die Nacht in der Justizvollzugsanstalt.