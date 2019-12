Bottrop. Auf dem Berliner Platz und bei einem Zug durch die Innenstadt haben die „Kumpel für AUF“ gegen die Verfüllung der Schächte 9 und 10 protestiert.

„Kumpel für AUF“ protestieren gegen Schachtverfüllungen

Neben der Bühne wehen die roten Fahnen der MLPD, auf der Bühne lassen die Redner kein gutes Haar an der RAG.

Bei einer Kundgebung auf dem Berliner Platz haben die „Kumpel für AUF“ gegen die Verfüllung der Schächte 9 und 10 von Prosper-Haniel in Grafenwald und Kirchhellen protestiert. Außerdem solidarisieren sie sich mit den rund 200 Bergleuten von Prosper-Haniel, die gegen ihre Kündigung klagen, und mit den RAG-Rentnern, die für ihr Deputat streiten. Die Kumpel nehmen inzwischen regelmäßig an den „Friday for Future“-(FFF) Kundgebungen teil, auch wenn die Veranstalter das zu verhindern suchen wie bei der letzten Demonstration in Bottrop. Die Polizei hatte damals gegen die MLPD-Teilnehmer Sanktionen verhängt, berichtet Organisator Sven Hermens. Eine „Kumpel“-Sprecherin sagt, inzwischen habe es insgesamt 46 solcher Verfahren gegeben,