Bottrop. Jazzige Weihnachten wünschen Lennart Allkemper, Melissa Muther und Tim Büchner bei ihrem nächsten Yuletide-Konzert am 22. Dezember.

Lennart-Allkemper-Trio lädt zur „Yuletide“ ins Passmanns

Yuletide - klingt schon gemütlich und vor allem traditionell. In Bottrop denken Jazz-Fans dabei wahrscheinlich gleich an Lennart Allkemper und sein fast schon traditionelles Weihnachtskonzert in Passmanns Kulturkneipe. Zwei Tage vor Heiligabend ist es wieder soweit. Dann kommt der Saxophonist und jüngste Kulturpreisträger der Stadt wieder einmal vom Rhein - wo er heute lebt - an die Emscher und hat Jahreszeitliches im musikalischen Gepäck.

Was ist eigentlich Weihnachten? Tannenzweigenduft, glitzernde Schneeflocken vor dem Fenster, Plätzchen backen, ein gemütlicher Abend am offenen Kamin und vor allem eine besinnliche Zeit mit seinen Liebsten verbringen: Wie kann man sich besser darauf einstimmen, als durch das gemeinsame Singen und Anhören bekannter Weihnachtslieder? Das nehmen sich die drei Musiker von Yuletide zu Herzen und möchten ihren Zuhörern diese besinnliche Weihnachtswelt durch ihre Instrumente ein Stückchen näher bringen.

Englische Songs und deutsches Liedgut

Von englischsprachigen Songs bis hinzu deutschem traditionellen Liedgut stimmt dich Yuletide charmant auf das Fest der Liebe ein. Kennengelernt haben sich die drei jungen Jazzmusiker während ihres Jazz-Studiums an der Folkwang Universität der Künste in Essen und an der Hochschule für Musik in Köln. Die außergewöhnliche Besetzung - Gesang (mit der fabelhaften Melissa Muther), Tim Bücher an der Gitarre und Lennart Allkemper an Saxophon und Bassklarinette - verspricht dabei einbesonderes Hörerlebnis und lässt einen Abend voller musikalischer Überraschungen erwarten.

Yuletide kommt übrigens aus dem Alt-Englischen und heißt soviel wie Weihnachtszeit. Und so wünsche die drei Musiker auch Merry Yuletide, also: Fröhliche Weihnachten!

Karten und Vorverkauf

Das Konzert beginnt ist am Sonntag, 22. Dezember um 18 Uhr, in Passmanns Kulturkneipe, Kirchhellener Straße 57, 46236 Bottrop. Karten gibt es zu 15 Euro zum Beispiel bei Foto Lelgemann oder direkt bei Passmanns. Dort gibt es natürlich auch eine Abendkasse.