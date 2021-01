Lkw-Beifahrerin beim Einweisen eingeklemmt: Schwer verletzt

Bei einem Rangierunfall wurde eine 39-Jährige am Morgen schwer verletzt.

Bottrop Bei einem Rangierunfall ist eine 39-jährige Frau schwer verletzt worden. Sie wurde beim Einweisen zwischen zwei Lkw eingeklemmt..

Am Dienstagmorgen, gegen 6 Uhr, rangierte ein

42-jähriger Lkw-Fahrer aus Portugal sein Fahrzeug auf einem Firmenparkplatz an

der Weusterstraße. Seine 39-jährige Beifahrerin war zuvor ausgestiegen, um den

Fahrer einzuweisen. Während des Rangiervorgangs geriet sie zwischen den

Auflieger und die Zugmaschine eines zweiten Lkw. Sie wurde bei dem Unfall

schwer verletzt. Zeitweise bestand Lebensgefahr. Die 39-Jährige wurde mit einem

Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.