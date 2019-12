Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Millionenschwere Erweiterung geplant

Die Trennung von Einzel- und Großhandel 1967 markiert die Gründungsstunde von Baupart Borgmann in Grafenwald. Deshalb war das 50-Jährige Bestehen 2017 für Jan-Gerd Borgmann auch kein Firmenjubiläum, sondern „lediglich der Beginn des systematischen Großhandelsbetriebes und die Entstehung des Namens Baupart“.

Dem Vorbild von Klaus Schreiner will Borgmann allerdings nicht folgen. Große Teile des operativen Geschäftes hat er in die Hände von zwei Geschäftsführern gelegt und angekündigt, mit 65 Jahren aufzuhören.

Vorher nimmt er aber noch einmal Geld in die Hand: 1,8 Millionen Euro will er in Ausstellungsfläche, Büros und zusätzlichen Lagerraum investieren.