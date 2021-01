Mit Bottrops Lieferdienst Louise kann Amazon nicht mithalten

Bottrop Bis 14 Uhr bestellte Ware, liefern Boten am selbem Tag. Darum wollen rund 500 Kunden den alternativen Bringdienst nicht mehr missen.

Der städtische Lieferdienst und Einkaufsservice "Louise" hat inzwischen rund 500 aktive Kunden. Auch die Zahl der Bottroper Einzelhändler, die den Service für sich nutzen, nimmt weiterhin zu. Inzwischen machen 21 Händler mit. Die Angebotspalette des Lieferdienstes umfasst zum Beispiel Waren aus Supermärkten, Bücher, gebügelte Wäsche oder auch warme Mahlzeiten. "Alle Kundinnen und Kunden, die Louise bereits aktiv nutzen, wollen dieses Angebot nicht mehr missen. Im Lockdown hilft das Angebot, Kontakte zu reduzieren und gleichzeitig wird der lokale Einzelhandel unterstützt", streicht Wirtschaftsförderin Dorothee Lauter heraus. Außerdem liefert Louise die Waren kostenlos.

Für die registrierten Kunden und die teilnehmenden Firmen kam der Lieferdienst somit wie gerufen, fiel der Projektstart Anfang März doch ziemlich genau auf den Beginn der Corona-Krise. Das Bottroper Gesundheitsamt machen auch alle Bürgerinnen und Bürger, die sich in häusliche Quarantäne begeben müssen, auf den kostenlosen Einkaufsdienst aufmerksam. "Das Angebot stellt für die Betroffenen eine enorme Erleichterung dar", weiß Dorothee Lauter. Denn solche Kunden können sich die Waren direkt nach Hause bringen lassen. Andere Besteller können die Artikel auch in Louise-Schränke deponieren lassen oder in Louise-Service-Stellen abholen. Solche Paketschränke, denen die Besteller ihre Artikel rund um die Uhr entnehmen können, stehen zum Beispiel am Hauptbahnhof oder am Eigener Markt. Die Abholstellen gibt es außer in der Stadtmitte auch Kiosken, Tankstellen oder Märkten in Fuhlenbrock, Eigen, Boy oder Kirchhellen.

Händler können eigenen Online-Shop anlegen

Die Nachfrage sei seit Beginn der Corona-Krise konstant gut. Die registrierten Kunden geben inzwischen Woche für Woche rund 100 Bestellungen auf. Außerdem wüssten sie zu schätzen, wie schnell die Louise-Leute die Bestellungen abliefern. Wenn sie ihre Bestellungen bis 14 Uhr aufgeben, bekommen die Kunden ihre Waren noch am gleichen Tag. "Da kann selbst Amazon nicht mithalten", meint die Wirtschaftsförderin. Außerdem bieten Louise-Mitarbeiter ja vor allem auch älteren Leuten an, für sie einzukaufen. Das nutzen seit mehr als einem halben Jahr zum Beispiel auch Bewohner des Ernst-Löchelt-Seniorenzentrums der Arbeiterwohlfahrt. Ein Fahrer bringt die Artikel zweimal pro Woche mit dem Lastenfahrrad ins Seniorenzentrum an der Bügelstraße und händigt den Bewohnern ihre bestellten Waren aus.





an dem Louise-Projekt. Kunden können die Waren an Ort und Stelle persönlich auswählen und dann nach Hause bringen lassen. "Mit Blick auf die verschärften Kontaktbeschränkungen wird jetzt geprüft, ob auch eine telefonische Bestellung möglich wäre", sagt Dorothee Lauter. Der Lieferdienst könne prinzipiell alles liefern, was in das Elektro-Lastenfahrrad oder den Elektro-Lieferwagen hinein passe, erläutert Dorothee Lauter. Zurzeit bieten die angeschlossenen Händler neben Lebensmitteln zum Beispiel auch Bücher, Bastelbedarf, Sport- und Elektroartikel an, berichtet die Abteilungsleiterin. Sie lädt alle Händler, die trotz der Corona-Pandemie ihre Produkte ebenfalls verkaufen wollen ein, den kostenlosen Service zu nutzen. So könnten Händler seit Ende November auf der Louise-Plattform auch ihren eigenen Online-Shop anlegen. "Dieses Angebot ist doch gerade für die Händler interessant, die selbst nicht in ein eigenes Shopsystem investieren möchten", meint sie.

Bestellungen sind telefonisch oder übers Internet möglich

Bis in den Sommer 2021 hinein wird der Versuch mit dem alternativen Lieferdienst noch mit Geldern des Bundeswirtschaftsministerium unterstützt. . Welche Zukunft Louise anschließend hat, können die Bottroper Wirtschaftsförderer noch nicht einschätzen. Die an dem Modellversuch beteiligten Wissenschaftler arbeiteten dazu verschiedene Modelle aus. Dann sollen Kunden und Händler befragt werden, welche Kosten sie akzeptieren würden. Die Zukunft von Louise hänge aber auch davon ab, wie viele Bottroper sonst noch mitmachen, erklären die Wirtschaftsförderer. Bestellungen können Kunden sowohl über die Internetplattform www.louise-bottrop.de als auch über die Telefon-Hotline 02041/7061400 aufgeben.

Louise und ihre Partner

>>> Louise steht als Kürzel für das Projekt, an dem unter dem Titel „Logistik und innovative Services für urbane Regionen am Beispiel der Emscher-Lippe-Region“ neben der Stadt Wirtschaftsunternehmen und Wissenschaftler beteiligen, um ein integriertes Stadtlogistiksystem zu entwickeln und zu erproben.

Zu den Partner gehören das Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik (IML), das Institut für Innovationsforschung und -management der Westfälischen Hochschule, die news-media e.K., un die Bottroper Spedition Rottbeck.