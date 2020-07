Bottroperin in Bochum bestohlen – Dieb trug „Joker-Maske“

Bottrop. In einer Bochumer Gaststätte nutzt ein Dieb ein Ablenkungsmanöver, um eine Bottroperin zu bestehlen. Es gibt eine Täterbeschreibung.

Eine 29-jährige Frau aus Bottrop wurde am Samstag von einem Unbekannten beraubt. Nun ist ihr Mobiltelefon und Bargeld mitsamt Klapphülle weg. Zugetragen hat sich der Vorfall im Außenbereich einer Bochumer Gaststätte an der Kortumstraße 15. Dort stand die junge Frau mit Freunden an einem Stehtisch; ihr Telefon in ihrem unmittelbaren Zugriffsbereich - dachte sie.

Telefon und Bargeld verschwunden

Gegen 18.25 Uhr lenkte ein noch nicht ermittelter Krimineller die Frau mit einen Ellbogenstoß gegen ihren Oberarm ab und nutzte diesen Moment blitzschnell aus, um sich in Besitz von Telefon und Bargeld (in einer rosafarbenen Klapphülle) zu bringen. Er flüchtete.

Da die 29-Jährige diesen Mann zuvor in der Gaststätte gesehen hat, konnte sie auch Angaben zu seinem Aussehen machen: Demnach ist er 25 bis 35 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß mit mittellangem, blonden, leicht gewelltem Haar. Er trug eine schwarze College-Jacke mit einem neongrünen Streifen am Ärmel und eine dunkle Hose. Auffallend war seine Corona-Maske mit „Joker-Lachen“.

Wer Angaben zu diesem Vorfall machen kann, wendet sich die zuständige Kripo unter 0234/909-8105 oder -4441.