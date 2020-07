Die Polizei sucht nach Hinweisen auf zwei Mofafahrer, die Samstagnachmittag einen Radler an der Kirchhellener Straße überfallen haben.

Polizei Mofa-Fahrer überfallen Radler in Bottrop

Bottrop. Zwei junge Männer wollten 72-Jährigem während der Fahrt die Tasche entreißen. Der Mann wurde dabei verletzt. Die Polizei sucht die Verdächtigen.

Ein 72-jähriger E-Bike-Radler aus Bottrop war am Samstag um 15.15 Uhr auf der Kirchhellener Straße in Richtung Essen unterwegs, als sich auf dem Geh/Radweg ein Mofa mit zwei jungen Männern näherte. Einer der Männer versuchte eine am Lenker befestigte Fahrradtasche des Radlers zu entreißen. Als dies nicht gelang flüchteten die beiden ohne Beute über die Straße Im Stadtgarten. Der 72-Jährige stürzte bei dem Raubversuch und verletzte sich, konnte aber noch selbstständig ein Krankenhaus aufsuchen. Gesucht werden beiden Tatverdächtigen: männlich, ca. 15 - 17 Jahre alt, normale Statur, dunkle kurze Haare, kein Helm, sie trugen T-Shirt und Jeans.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter 0800/23 61 111 entgegen.