Neue Live-Stuntshow, neue Kulisse und neue spektakuläre Attraktion. Der Movie Park in Kirchhellen wird immer mehr zu Hollywood in Deutschland.

NRW-Freizeitpark Movie Park Bottrop: Was in dieser Saison alles neu ist

Bottrop. Der Movie Park Bottrop startet in dieser Saison eine neue Stuntshow. Außerdem wurde eine Achterbahn erneuert. Wichtige Infos für einen Besuch.

Neu im Movie Park Bottrop ist in diesem Jahr die Stunt-Show, die im Juni starten soll.

Überarbeitet wurde auch der "Old West"-Bereich des Parks und die Achterbahn "MP Xpress"

Änderungen gibt es bei den Eintrittspreisen - es gibt einen neuen Saisonpass

Neue Shows und Eintrittspreise, veränderte Attraktionen und sogar ein Jubiläum: Der Movie Park in Bottrop-Kirchhellen hat zum Saisonstart 2023 einige Neuerungen verkündet. Im Herbst steht sogar ein Jubiläum an.

Bis die größte Neuerung im Movie Park Bottrop an den Start geht, werden sich Gäste noch etwas gedulden müssen. Voraussichtlich im Juni soll die neue Live Stunt Show fertig sein, die derzeit entsteht inklusive der laut Movie Park bisher größten Quarterpipe Deutschlands . Spielen wird die Show, für die weiterhin das Folco Stunt Team im Einsatz ist, in den Kulissen von Los Angeles. Bisher war New York Handlungsort.

Movie Park: Das sind die Eintrittspreise in der Saison 2023

Die Preise für flexible Tageskarten liegen auch zum Saisonstart 2023 auf dem Niveau des Vorjahres. Das kosten die verschiedenen Tickets:

Kinder unter vier Jahren müssen keinen Eintritt zahlen

Kinder zwischen vier bis elf Jahren zahlen aktuell 49,90 Euro

Ab 12 Jahren liegt der Eintrittspreis bei 54,90 Euro.

Ermäßigte Tickets (gültig für Gäste ab 65 Jahren, Schwangere und Gäste mit Behinderung mit GdB unter 100) gibt es für 29,90 Euro.

Besucher mit Handicap, die in ihrem Ausweis einen GdB 100 + aG, B, H, oder Bl stehen haben, haben nach bestätigter Anmeldung freien Eintritt, Begleitpersonen zahlen den normalen Eintritt.

Überarbeitet hat der Movie Park für 2023 die Saisonpässe und die Preise etwas erhöht. Sie sind ab 79,90 Euro (Bronze) bis 149,90 Euro erhältlich (Platin). Es handelt sich um einen Einheitspreis für Kinder und Erwachsene. Statt bisher drei Jahreskarten-Stufen gibt es nun vier, Platin ist neu hinzugekommen.

Mit dem neuen Platin-Pass erhalten Besucherinnen und Besucher wie gewohnt freien Eintritt in den Movie Park in der Saison 2023 sowie freies Parken. Zusätzlich ist zweimal freier Eintritt für einen Freund, ein Speedy Pass Gold, Rabatte und auf Souvenirs und Gastronomieangebote sowie fünf freie Eintritte in vier weiteren Freizeitparks enthalten.

Die Teilnahme am Bonusclub ist jetzt nur noch in den Stufen Gold und Platin möglich.

Movie Park: Diese Events sind 2023 geplant

Komplett neu in diesem Jahr ist der Camera Day , der am Montag, 8. Mai, stattfindet. An diesem Tag können Moviepark-Fans mehrere Bereiche für Fotoshootings und Videoaufnahmen ausnutzen. Sondertickets für die Aktion gibt es hier. Für den sich

An diesem Tag können Moviepark-Fans mehrere Bereiche für Fotoshootings und Videoaufnahmen ausnutzen. Sondertickets für die Aktion gibt es hier. Über das Pfingstwochenende sorgen die Cheerleading Championships für genug Action über das Pfingstwochenende.

Bereits zum vierten Mal findet am 17. Juni der Cosplay Day im Movie Park statt.

Anfang September (2. und 3. September) wird der Movie Park erneut zum Hotspot und Szenetreff der US-Car-Fans. Ein Highlight zum Schluss bildet der Herbst, denn der Movie Park lässt die Saison 2023 mit einer großen Geburtstagsparty ausklingen! Das Halloween Horror Festival wird in dieser Saison 25 Jahre alt.

Movie Park: Diese Attraktionen gibt es

Der Movie Park bietet verschiedene Themenwelten. In ein paar Schritten sei es möglich, von Hollywood nach New York, vom Wilden Westen in ferne Galaxien zu wandern. Jede Themenwelt hat eigene Fahrgeschäfte, Restaurants und Shops:

Streets of New York (Drei Attraktionen, neun Essensangebote, zwei Shops)

Federation Plaza (Eine Attraktion, ein Essensangebot, ein Shop)

Hollywood Studio Set (Zwei Attraktionen, ein Shop)

Nickland (14 Attraktionen, Vier Essensangebote, zwei Shops)

Santa Monica Pier (Sieben Attraktionen, ein Essensangebot)

Hollywood Street Set (Drei Attraktionen, acht Essensangebote, elf Shops)

The Old West (Fünf Attraktionen, fünf Essensangebote, zwei Shops)

Movie Park: Diese Achterbahnen sorgen für Spaß

Ein Highlight des Movie Parks ist die „Star Trek Operation Enterprise“. Für Personen ab sieben Jahren bietet sich eine „actionreiche“ Fahrt, schreibt der Freizeitpark online. Das ganze Jahr über hat die Achterbahn geöffnet. Sie lässt sich in der Themenwelt Federation Plaza finden. Die Achterbahn gibt es seit 2017. Sie ist 720 Meter lang, 40 Meter hoch und hat eine Geschwindigkeit von 90 Stundenkilometern. So rasant ist die Fahrt: Hier geht es zu einem Video.

Ähnlich beeindruckend und aufregend ist die Achterbahn „The Bandit“ in der Wilder-West-Themenwelt. Sie wurde bereits 1999 eröffnet und bringt es auf eine stattliche Länge von knapp 1100 Metern. Sie fährt bis zu 80 Stundenkilometern, die Fahrtzeit beträgt etwa anderthalb Minuten. So sieht eine Fahrt mit „The Bandit“ aus.

Ein kleines thematisches Update erhält im Jahr 2023 außerdem der „Old West“ Themenbereich des Movie Parks: Die Looping-Hängeachterbahn „MP Xpress“ verwandelt sich zu „Iron Claw“. Es gibt neue von IMAscore komponierte Musik im Italo-Western-Stil zu hören sein. Die Arbeiten sollen im Laufe des Frühlings abgeschlossen sein. So sieht eine Fahrt mit „MP Xpress“ aus.

Eine Wasserachterbahn gibt es in der Themenwelt Hollywood Street Set: „Area 51 - Top Secret“. Die Parkbetreiber versprechen hier ebenfalls eine „actionreiche“ Fahrt. Zur Sache dürfte es auch im „Crazy Surfer“ in der Themenwelt Santa Monica Pier gehen. Die Achterbahn richtet sich an Teenager und Erwachsene.

Der Movie Park in Bottrop-Kirchhellen bietet Spaß auf fast 45 Hektar. Foto: Hans Blossey

Wer es ruhiger mag, sollte auf das „Santa Monica Wheel“ im Santa Monica Pier gehen: ein 20 Meter hohes Riesenrad. Zudem gibt es unter anderem noch Jet-Ski-Anlagen, eine Wasserpistolen-Rally und Auto-Scooter-Anlagen.

Zudem gibt es die Movie Park-Studio-Tour, die durch die Archive und Requisiten der Movie Park Studios führt.

Movie Park: Das sind die Öffnungszeiten

Seit Ende März ist der Movie Park wieder täglich ab 10 Uhr geöffnet. Je nach Wochentag können die Öffnungszeiten allerdings variieren. Aktuelle Informationen lassen sich auf der Internetseite des Bottroper Freizeitparks finden.

Movie Park: Die Anreise nach Bottrop

Besucher von der A31 kommend können die Ausfahrt 40 (Kirchhellen) nehmen. Von dort aus sollen sie der Beschilderung folgen, so der Freizeitpark.

Mit dem Zug lässt sich der Movie Park mit dem RE 14, dem RB 44 sowie dem RB 43 erreichen. Die Haltestelle „Feldhausen“ liegt nur wenige Hundert Meter vom Freizeitpark entfernt. Für Interessierte bietet der Movie Park zudem online Übernachtungsmöglichkeiten an. (juh/mawo)

