Saisonstart Movie Park in Bottrop beendet seine Corona-Zwangspause

Bottrop. Der Bottroper Movie Park öffnet seine Tore. Ab dem 29. Mai läuft der Betrieb wieder. Für den Ticketkauf gelten aber besondere Regeln.

Der Movie Park beendet seine Corona-Zwangspause. Am Freitag, 29. Mai öffnet der Freizeitpark in Bottrop-Feldhausen wieder. Wie überall gelten auch hier strenge Hygienevorschriften. So ist die Zahl der Parkbesucher begrenzt.

Eintrittskarten können – ab sofort – nur im Vorfeld im Internet erworben werden und sind auch nur für einen bestimmten Tag gültig. Bereits vorab erworbene undatierte Karte, bleiben gültig, müssen aber vorab auch im Webshop registriert werden und für einen bestimmten Besuchstag eingetauscht werden. Saisonpass-Besitzer müssen ebenfalls von diesem System Gebraucht machen.

Maskenpflicht in allen überdachten Bereichen des Movie Parks

In allen überdachten Bereichen des Parks herrscht Maskenpflicht, außerdem gelten die bekannten Abstandsregeln.

Karten gibt es im Internet unter: www.moviepark.de