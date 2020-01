Musicalverein probt eine verrückte Reise durch die Zeit

Der Musicalverein „Die Zweitbesetzung“ probt zurzeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Musicalgala „Time Trip auf – eine verrückte musikalische Reise durch die Zeit“. Sie soll im März aufgeführt werden.

Zur Probe im Spielraum kamen jetzt zwei Dutzend junger Leute aus Bottrop und Nachbarstädten wie Oberhausen und Gladbeck. 23 Musicalsongs und Tanzaufführungen stehen im Mittelpunkt der Show. In der Schauspiel-Handlung geht es um einen durchgeknallten Professor, der Personen aus den 1980er und -90er Jahren trifft.

„Die Zweitbesetzung“ bietet jedes Jahr eine selbst kreierte große Show an

Engagiert bei der Sache: Für die Shows an den drei Tagen stehen 600 Plätze zur Verfügung. Der Vorverkauf hat schon begonnen. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

In den vergangenen Jahren sind die Musical-Aufführungen des Vereins wie zum Beispiel beim Hamburger Kultmusical „Die heiße Ecke“ 2019 bei den Zuschauern gut angekommen. „Wir haben sehr gute Kritiken bekommen“, betonte Gudrun Jendral. Der Verein „Die Zweitbesetzung“ bietet jedes Jahr eine selbst kreierte große Show an. Zudem gibt es Auftritte auf dem Weihnachtsmarkt, bei Stadtfesten, beim Weltspartag der Sparkasse und auch bei der Gewerkschaft Verdi in Oberhausen.

So viel ist schon bei den aktuellen Proben festzustellen: Alle, die mit auftreten, wollen ihr Publikum begeistern. Zu den Ensemble-Mitgliedern zählen vor allem Mädchen und junge Frauen. „Wir sind auf der Suche nach männlichem Nachwuchs“, sagt Vorstandsmitglied Gudrun Jendal.

Schon 200 Tickets sind von „Stammkunden“ gekauft worden

Für die Shows an den drei Tagen im März ab 19.30 Uhr gibt es insgesamt 600 Plätze. Davon sind schon 200 Tickets von Gästen, die den Verein oder dessen Aufführungen aus den vergangenen Jahren kennen, gekauft worden. Interesse gibt es auch aus den Nachbarstädten. Selbst aus Bielefeld kamen schon Kartenbestellungen.

Bis zu den Aufführungen am Freitag, 13. März, Samstag,14. März, und Sonntag,15. März, proben die Vereinsmitglieder noch jeden Samstag und im Endspurt auch sonntags. Karten können im Vorverkauf für 12 Euro, ermäßigt für 10 Euro unter 01577 4690728 oder auf der Webseite www.diezweitbesetzung.com/tickets gekauft werden.

Der Musicalverein „Die Zweitbesetzung“ wurde 2011 gegründet. Er zählt rund 60 Mitglieder. Der Vereinsgruppe mit Kindern und Jugendlichen im Alter von neun bis 15 Jahren gehören mehr als 20 Teilnehmer an. Einige junge Leute sind schon seit der Gründung dabei, wie Vorstandsmitglied Katharina Eickholt, die mit zwölf Jahren einstieg seit 15 Jahren auf Bühnen aktiv ist.