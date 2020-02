Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Öffnungszeiten der Notfallpraxis

Die zentrale augenärztliche Notfalldienstpraxis am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum finden Patienten in den Räumlichkeiten des Tumorzentrums (gegenüber der Krankenpflegeschule) unter folgender Adresse: In der Schornau 25a 44892 Bochum.

Öffnungszeiten: mittwochs und freitags: 15.30 bis 19.30 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen: 9.30 bis 14 und 15.30 bis 20 Uhr In augenärztlichen Notfällen können sich Patienten außerhalb der genannten Öffnungszeiten an die Augenklinik des Knappschaftskrankenhauses Bochum wenden.