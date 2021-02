Ausbildung Online-Angebot: So können Eltern bei Lehrstellensuche helfen

Bottrop. Die IHK Nord Westfalen beantwortet Bottroper Elternfragen rund um die Ausbildung in Corona-Zeiten. Drei Termine stehen ab 4. Februar zur Auswahl.

Eltern spielen bei der Berufsorientierung ihrer Kinder aufgrund derzeit eine noch größere Rolle als sonst. Vor allem weil Ausbildungsmessen oder Info-Veranstaltungen in den Schulen nicht stattfinden können. Deshalb bietet die IHK Nord Westfalen an drei Terminen Online-Veranstaltungen für Eltern an, die sich darüber informieren möchten, wie die berufliche Zukunft ihrer Kinder mit einer betrieblichen Ausbildung aussehen könnte.

Karrierechancen und Bewerbungen

Die Veranstaltungen am 4. Februar, 18. Februar und 1. März laufen unter dem Titel „Ausbildung sucht Nachwuchs! Sichere Zukunft für Ihr Kind!“. Die IHK beantwortet hier online die wichtigsten Fragen: Wie finde ich den richtigen Ausbildungsbetrieb? Wie sehen die Karrierechancen in den unterschiedlichen Berufen aus? Wie läuft eine Bewerbung in Zeiten von Corona?

Die Teilnahme an den Online-Terminen, die zu unterschiedlichen Uhrzeiten am 4. Februar, 18. Februar und 1. März angeboten werden, ist kostenfrei. Anmeldung: www.ihk-nw.de/elterninfos